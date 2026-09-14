Vecinos de Barreal creen que el femicidio fue por celos de no entrar a Gendarmería

El femicidio de Camila Agustina Vechiarello, ocurrido en Calingasta, conmocionó a Barreal y provocó una movilización de vecinos que reclamaron justicia. Carina Mejía, vecina de Barreal y una de las participantes de la protesta, sostuvo que entre las hipótesis que circulan aparece la frustración del acusado por no haber ingresado a Gendarmería, ya que Camila sí era aspirante a la fuerza. La investigación, sin embargo, continúa bajo intervención de la UFI de Delitos Especiales.

“Nos movilizó la impunidad y la injusticia de lo que ocurrió. Nos juntamos mujeres, vecinas y vecinos autoconvocados para pedir justicia por Camila y por tantas otras mujeres que atraviesan situaciones en las que no son escuchadas”, expresó Mejía en radio Sarmiento.

Según la información oficial, Camila tenía 26 años, era oriunda de Rosario y se desempeñaba como aspirante a gendarme. El hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre, alrededor de las 14:30, en Presidente Roca y avenida San Martín. La joven fue encontrada con heridas de arma blanca y su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, estaba en el lugar. El hombre había sido separado de un instituto de formación de Gendarmería y luego fue trasladado al Hospital Rawson tras un intento de suicidio.

Mejía señaló que el contraste entre ambos recorridos dentro de la fuerza es uno de los elementos que genera interrogantes entre los vecinos. “Ella tenía el sueño de integrar las fuerzas y construir otra perspectiva de vida. Él había sido separado de la institución. Es una situación que todavía estamos tratando de comprender”, afirmó.

Reclamos por la respuesta ante la violencia

La vecina también cuestionó el funcionamiento de los mecanismos de protección para mujeres que sufren violencia. “Creo que se toman las denuncias, pero no existe un monitoreo suficiente de estas situaciones. Hay mujeres con órdenes de restricción que no se cumplen y terminan teniendo que pedir protección nuevamente”, sostuvo.

Además, reclamó mayores herramientas de prevención y seguimiento. “Tiene que haber un sistema de alerta. No alcanza con una orden de restricción si nadie controla que se cumpla. La mujer tiene que sentirse contenida y protegida”, planteó.

Una movilización que sorprendió a Calingasta

La protesta reunió a vecinos pocas horas después del crimen. Mejía destacó la convocatoria y anticipó que podrían realizarse nuevas actividades durante la semana.

“Estamos pidiendo justicia, información y que esto no vuelva a ocurrir en el departamento de Calingasta. Queremos que las leyes se cumplan y que quienes cometen estos delitos respondan ante la Justicia”, manifestó.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, con intervención de los fiscales Adolfo Díaz y Recio César. Por el momento, la hipótesis vinculada con los celos y la frustración por el ingreso a Gendarmería forma parte de las versiones que deberán ser corroboradas por la investigación judicial.