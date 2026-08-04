La paciencia de los vecinos del barrio Solares del Sur en el departamento Sarmiento llegó a su límite tras una seguidilla de hechos delictivos que alteraron la paz de la comunidad. Frente a una creciente ola de inseguridad, los habitantes decidieron autoconvocarse y transformar su preocupación en un reclamo formal y urgente dirigido a las autoridades policiales.

El detonante de la movilización

La gota que colmó el vaso fueron los episodios ocurridos durante el último fin de semana. Tal como lo confirmó este lunes en DIARIO HUARPE el comisario Roberto García, durante la noche del domingo se registraron robos en el sector de viviendas que aún se encuentran en construcción, sumado a graves amenazas contra el personal encargado de la seguridad privada del predio. Estos hechos encendieron las alarmas, especialmente por el nivel de hostilidad reportado, lo que motivó la organización inmediata de una reunión para exigir soluciones concretas.

Un reclamo firme frente a las autoridades

El encuentro contó con un tono firme y decidido por parte de los vecinos. La reunión se llevó a cabo ante la presencia del comisario de la Seccional Octava, de Sarmiento, a quien le manifestaron que ya no es suficiente con actuar después de consumados los delitos. El planteo central fue la necesidad de una estrategia de prevención real que evite que los delincuentes sigan actuando con impunidad en el barrio.

Los puntos clave del petitorio

Durante la jornada, se hizo entrega de un petitorio que resume las necesidades más urgentes de Solares del Sur. Entre los puntos destacados se encuentran:

Mayor presencia policial y patrullajes constantes.

Implementación de operativos preventivos.

Mejoras sustanciales en la iluminación de las calles.

Instalación de cámaras de seguridad conectadas a la red de monitoreo.

Controles específicos en las zonas de casas en obra.

Vigilancia en zonas críticas

Uno de los pedidos que más énfasis recibió fue el de incrementar la vigilancia en la plaza del barrio y sus alrededores. Los vecinos señalaron que este espacio verde se vuelve particularmente conflictivo en horarios donde se registra consumo de alcohol, lo que suele derivar en situaciones de inseguridad o disturbios para quienes viven en las inmediaciones.

La preocupación es mayor en el sector donde todavía quedan muchas viviendas en construcción, ya que el movimiento de materiales y la falta de ocupación permanente en algunas unidades facilita el accionar de los malvivientes. El objetivo de los vecinos es claro y contundente: quieren volver a vivir tranquilos en su propio barrio.

A la espera de respuestas concretas

Tras la presentación del reclamo y el diálogo con el comisario García, la comunidad de Solares del Sur permanece en estado de alerta. La mayor expectativa ahora es que el petitorio no quede en una simple formalidad administrativa o termine archivado en una oficina, sino que las medidas de seguridad empiecen a visualizarse en las calles de forma inmediata.

Los residentes han dejado en claro que no están dispuestos a esperar que ocurra un episodio de mayor gravedad para volver a discutir la situación. Por ello, se mantendrán expectantes ante el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Seccional Octava y las autoridades municipales en materia de iluminación y prevención del delito. En Solares del Sur, el mensaje fue unánime: la comunidad dijo basta y ahora la respuesta está en manos de la seguridad pública.