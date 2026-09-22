En diálogo con DIARIO HUARPE, los vecinos y referentes de la Unión Vecinal del Barrio Frondizi expresaron su sincero agradecimiento a la gestión de la intendenta de la Capital, Susana Laciar, por la recuperación de un histórico espacio público que transformó de manera definitiva la vida del vecindario. Tras dos décadas de abandono e incesantes reclamos —que ya habían sido visibilizados por este medio en una nota de agosto de 2020—, la Municipalidad de la Capital convirtió un antiguo baldío de aproximadamente cuatro cuadras en una plaza moderna e iluminada, logrando mejorar drásticamente la seguridad en toda la zona.

Representantes de la comunidad, como Martín Sánchez y el secretario de la Unión Vecinal Diego Macías, destacaron que los trabajos se concretaron de forma intensiva en un plazo de tan solo tres meses, luego de que la jefa comunal visitara el barrio en diciembre y asumiera el compromiso de gestionar los fondos requeridos.

Los referentes calificaron la concreción del paseo público como un verdadero "sueño cumplido" para las más de 500 familias que habitan el sector, remarcando el enorme valor del esfuerzo municipal por priorizar obras comunitarias en medio de un contexto económico complejo y con escasez de recursos.

Durante años, el predio ubicado sobre calle Leónidas Escudero funcionó como una verdadera "boca de lobo", carente de luz y utilizado como depósito clandestino de escombros, basura y animales muertos, lo que generaba un foco de infección e inseguridad constante. La reciente intervención no solo eliminó definitivamente este foco de suciedad y contaminación, sino que renovó por completo el sentido de comunidad, pertenencia y tranquilidad de los residentes.

Asimismo, en las conversaciones mantenidas con el municipio se proyectaron nuevas etapas que incluyen la instalación de alarmas comunitarias y la creación de áreas recreativas diseñadas específicamente para los adultos mayores, con canchas de tejo y bochas, mesas de ajedrez y un sector arbolado.

Un logro histórico

La problemática del terreno colindante al ex Matadero Municipal acumulaba más de veinte años sin soluciones definitivas desde la entrega del barrio Frondizi.

En agosto de 2020, los habitantes de la zona ya habían elevado presentaciones formales ante la comuna —registradas en expedientes municipales— solicitando la erradicación del matorral y la construcción de un pulmón verde. Sin embargo, los reclamos no encontraban respuestas efectivas y la falta de iluminación continuaba favoreciendo hechos delictivos y el ocultamiento de maleantes.

La reciente puesta en funcionamiento del espacio iluminado marca un punto de quiebre en la historia del vecindario, respondiendo a una demanda histórica de las más de 2.300 personas que allí residen.

Articulación municipal, seguridad y obras a futuro

La satisfacción de los vecinos se fundamenta también en la respuesta inmediata y cercana brindada por las autoridades locales.

Según explicaron los miembros de la comisión vecinal, la intendenta Susana Laciar acudió personalmente al barrio para escuchar las necesidades urgentes en materia de seguridad e infraestructura. A partir de ese encuentro, los equipos municipales trabajaron a ritmo acelerado para acondicionar el suelo, instalar luminarias de última generación y dejar listo el predio para el disfrute de niños, jóvenes y abuelos.

Para los próximos meses se espera completar la forestación junto al área de Medio Ambiente y avanzar en la entrega de escrituras y nuevas herramientas de seguridad preventiva.