La paciencia de los vecinos de la Villa de Calingasta ha llegado a un límite crítico tras casi un año de gestiones sin resultados concretos. Ante la persistente clausura de la vereda sobre la Ruta Nacional 149, ubicada a escasos metros de la Escuela La Capilla, la comunidad ha decidido elevar una propuesta superadora: transformar ese sector en una vía peatonal. Esta iniciativa no solo busca resolver el peligro inminente que corren los estudiantes al caminar por la calzada vehicular, sino que también apunta a un desarrollo integral del departamento.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Hugo Gómez, vecino de la zona y referente del reclamo, explicó que la idea no es un pedido aislado, sino un proyecto nacido del consenso social. Según Gómez, la propuesta ha sido pensada y conversada con referentes de la Unión Vecinal, clubes de fútbol, emprendedores, artesanos y el personal directivo y docente de las escuelas de la zona. “Este espacio podría servir también para potenciar turísticamente el lugar con una feria de artesanías y productos regionales los fines de semana”, detalló el vecino, subrayando que, de concretarse, se convertiría en la primera peatonal del departamento de Calingasta.

Una solución integral

El conflicto tiene su origen en una vereda construida sin los permisos correspondientes que, tras ser detectada la irregularidad administrativa, quedó físicamente obstruida. A esto se suma que la clausura se decidió originalmente para contener posibles desmoronamientos del cerro arcilloso adyacente, el cual suele desprenderse durante periodos de lluvias intensas o movimientos sísmicos. Sin embargo, la medida de cierre dejó a los peatones sin alternativa segura.

La situación es especialmente alarmante durante los horarios de ingreso y salida escolar. Sin señalización preventiva ni vallados que adviertan a los conductores, niños y adultos se ven obligados a caminar por el borde del asfalto, conviviendo con el tránsito fluido de la Ruta 149. "Parece que las vidas en este departamento no valen nada", sentenció Betina Vera, vecina de la Villa, reflejando el sentimiento de abandono que prima entre los habitantes.

Consenso social para un proyecto histórico

El proyecto de la peatonal busca canalizar el descontento en una oportunidad de crecimiento. Al involucrar a actores tan diversos como los clubes de fútbol y artesanos, la comunidad pretende que el tramo deje de ser un punto de conflicto administrativo entre el Municipio y Vialidad Nacional para pasar a ser un hito turístico.

La falta de medidas transitorias, como una señalización básica de bajo costo, ha sido uno de los puntos más criticados por los vecinos, quienes consideran que existe una "preocupante indiferencia" por parte de las autoridades responsables. Ante esto, la propuesta de la peatonal se presenta como una salida definitiva que ya cuenta con el aval de cientos de firmas presentadas oportunamente ante el Concejo Deliberante.

Burocracia y riesgo en la puerta de la escuela

A pesar de que tanto el municipio de Calingasta como Vialidad se comprometieron en el pasado a corregir los errores de gestiones anteriores, la solución de fondo nunca llegó. El tiempo transcurrido desde los primeros reclamos públicos en 2025 hasta la actualidad en 2026 demuestra que la burocracia ha pesado más que la seguridad vial de los alumnos de la Escuela La Capilla.

“Es una incoherencia total. Taparon el único lugar seguro que teníamos para caminar con nuestros hijos, y ahora tenemos que hacerlo por la ruta”, reclamó Gómez, insistiendo en que la transformación del tramo en peatonal eliminaría de raíz el riesgo de accidentes y daría un uso productivo a un espacio hoy muerto y peligroso.