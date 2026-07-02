Ver a Argentina ante Cabo Verde cuesta hasta USD 7.239 en reventa

El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya genera una fuerte expectativa en Miami. A pocos días del encuentro, la alta demanda de entradas provocó que los valores en la reventa oficial alcanzaran cifras récord.

Según los precios publicados en las plataformas oficiales de reventa, la entrada más económica para asistir al Hard Rock Stadium cuesta alrededor de US$ 2.419 y corresponde a las ubicaciones más alejadas del campo de juego. En tanto, los tickets para sectores más cercanos llegan hasta los US$7.239.

El interés por ver al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni responde, en gran parte, a la importante presencia de argentinos en Miami y a los miles de hinchas que viajaron especialmente para presenciar el encuentro.

De acuerdo con lo informado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, unas 50.000 personas llegaron a la ciudad estadounidense sin tener asegurado un lugar en el estadio.

Frente a este escenario, Tapia realizó un pedido formal a la FIFA para analizar la posibilidad de ampliar la cantidad de localidades disponibles. Sin embargo, hasta el momento no hubo cambios en la capacidad ni en la disponibilidad de entradas.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará este viernes 3 de julio desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. Será la primera presentación de la Albiceleste en esa ciudad durante el Mundial 2026, luego de haber jugado previamente en Kansas City y Dallas.

El seleccionado africano llega a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo H, detrás de España. Por su parte, Argentina buscará avanzar a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Australia y Egipto, previsto para el 7 de julio en Atlanta.