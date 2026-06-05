Vicuña dio un nuevo paso en el desarrollo de su proyecto minero al adjudicar la construcción de una nueva etapa de su campamento permanente. La obra representa aproximadamente el 25% de la infraestructura habitacional prevista para la operación final, lo que permitirá sumar unas 2.000 camas a la capacidad existente y podría comenzar a ejecutarse después del invierno sanjuanino, es decir, para el mes septiembre.

Según indicaron fuentes calificadas de la empresa a DIARIO HUARPE, la adjudicación constituye "un gesto importante de que el proyecto está avanzando" y refleja el avance hacia una nueva etapa de construcción de infraestructura permanente para la futura operación.

La compañía informó que el contrato fue adjudicado a un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y RAFA S.A., empresas que tendrán a cargo distintas fases de ejecución de la obra. La propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de ejecución, seguridad, plazo y costo definidos para una infraestructura de esta magnitud.

La construcción corresponde a una porción del campamento definitivo que utilizará el proyecto y representa cerca del 25% de las instalaciones finales previstas. Sin embargo, la relevancia de la adjudicación no se limita a esta etapa, ya que la empresa confirmó que próximamente pondrá en marcha nuevas licitaciones para avanzar con el resto del complejo habitacional.

Más capacidad para el crecimiento del proyecto

Fuentes de la empresa explicaron que esta etapa permitirá incorporar aproximadamente 2.000 camas adicionales a la infraestructura ya existente. Actualmente, el proyecto dispone de unas 1.500 plazas en el campamento Vicuña correspondiente a la etapa 1 y cerca de 1.000 camas más en el campamento Batidero.

La ampliación busca acompañar el crecimiento de las actividades vinculadas al desarrollo minero y preparar la infraestructura necesaria para las futuras etapas de construcción y operación.

En paralelo, la compañía informó que actualmente se encuentran en marcha los procesos destinados a adjudicar la construcción de tres campamentos para el personal que trabajará en las obras del Corredor Norte, una infraestructura considerada clave para el avance del proyecto.

Cómo se distribuirán las tareas

Dentro del esquema adjudicado, PowerChina tendrá a su cargo la gestión integral del contrato bajo modalidad EPC (Ingeniería, Compras y Construcción). La empresa tiene presencia en Argentina desde 2016 y experiencia en proyectos de infraestructura y energía desarrollados en el país.

Por su parte, Beijing Chengdong será responsable de la fabricación de los módulos habitacionales que conformarán el campamento.

En tanto, RAFA S.A., empresa argentina con base en Santa Fe, ejecutará los trabajos en terreno, incluyendo movimiento de suelos, fundaciones, montaje e instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de esta primera etapa.

Participación local

Como parte de sus procesos de contratación, Vicuña indicó que solicita a los oferentes contemplar oportunidades para proveedores, contratistas y trabajadores locales en aquellas actividades donde existan capacidades competitivas para hacerlo.

Según informó la empresa, más del 95% de los trabajadores que actualmente forman parte de sus operaciones en el país son argentinos. Además, cerca del 73% de los empleados directos son oriundos de San Juan.

La adjudicación de esta primera etapa marca el inicio de una nueva fase de infraestructura para el proyecto y anticipa un escenario de nuevas contrataciones y licitaciones vinculadas al desarrollo de una de las iniciativas mineras más importantes que avanzan actualmente en la provincia.