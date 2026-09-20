Vicuña Corp. formalizó su estrategia de gestión del agua para el desarrollo del proyecto que integra Josemaría y Filo del Sol y, por primera vez, presentó en un reporte integral los volúmenes de agua extraídos, consumidos y descargados durante 2025. El primer Reporte de Sostenibilidad de la compañía, publicado en septiembre de 2026, establece un esquema de abastecimiento multifuente que contempla nuevas captaciones en San Juan y, a futuro, la posibilidad de utilizar agua desalinizada suministrada desde Chile.

La Estrategia de Gestión del Agua fue aprobada por la Junta Directiva durante 2025 y se estructura sobre tres pilares: gobernanza transparente y responsable, comprensión del recurso hídrico mediante estudios y monitoreo, y gestión eficiente y colaborativa del agua.

Tres fuentes para el abastecimiento

El reporte señala que Vicuña utiliza actualmente fuentes superficiales y subterráneas para abastecer las actividades del proyecto. Las captaciones superficiales se encuentran en el arroyo Pirca de los Bueyes y el río Blanco, mientras que las subterráneas corresponden a pozos ubicados en La Majadita, Río Macho Muerto y el arroyo Pirca de los Bueyes.

A ese esquema se suma un tercer campo de pozos en La Majadita, sobre el río Blanco, ubicado a aproximadamente 60 kilómetros del proyecto. La compañía sostiene que esta configuración busca diversificar el origen del recurso y reducir los riesgos asociados a la variabilidad natural.

El diseño contempla además una fuente adicional a futuro. Vicuña señala que analiza el uso potencial de agua desalinizada suministrada desde Chile a partir aproximadamente del séptimo año de operación, aunque aclara que esa alternativa está sujeta a estudios técnicos adicionales y a la obtención de las aprobaciones y permisos correspondientes.

Cuánta agua utilizó Vicuña

En 2025, Vicuña informó una extracción total de 223.161 metros cúbicos de agua en San Juan.

La mayor parte correspondió a fuentes subterráneas, con 190.721 m³. Las captaciones superficiales sumaron 31.859 m³, de los cuales 23.332 m³ correspondieron al río Blanco y 8.527 m³ al arroyo Pirca de los Bueyes. A eso se agregaron 581 m³ de agua de terceros.

En ese mismo período, el consumo total informado para San Juan fue de 194.735 m³, mientras que la descarga alcanzó 28.426 m³. El reporte aclara que el consumo se calcula como la extracción menos el agua descargada.

En La Rioja, donde Vicuña realizó tareas vinculadas con caminos provinciales, la compañía reportó 123.646 m³ de extracción y el mismo volumen de consumo, sin descargas. El agua fue utilizada principalmente para la supresión de polvo en caminos.

Monitoreo del agua y participación comunitaria

La estrategia hídrica también incluye programas de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas. El reporte indica que durante 2025 se realizaron mediciones quincenales de caudales, niveles de aguas subterráneas y parámetros de campo, además de muestreos mensuales de calidad del agua y análisis isotópicos en puntos considerados relevantes.

Vicuña también informó un monitoreo participativo del agua en La Chigua, en el departamento Iglesia, realizado junto con representantes de comunidades de Iglesia y Jáchal. La actividad incluyó mediciones en terreno, verificación comunitaria de la cadena de custodia y análisis en un laboratorio acreditado. Los resultados preliminares fueron compartidos con los participantes.

El reporte agrega que la futura planta de procesamiento será diseñada para maximizar la recuperación y reutilización del agua de proceso y que la reducción, reutilización y reciclaje forman parte de las medidas previstas para las distintas etapas del proyecto.

De esta manera, el primer reporte de sostenibilidad de Vicuña deja documentado el esquema hídrico que la compañía utiliza durante la etapa de desarrollo y las alternativas que analiza para una eventual operación. La empresa plantea un sistema diversificado de captaciones en San Juan y mantiene como posibilidad futura una fuente de agua desalinizada proveniente de Chile, condicionada a estudios y permisos.