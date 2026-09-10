Vicuña, el proyecto de cobre más grande de Argentina, iniciará una nueva campaña de exploración en la alta cordillera que contempla aproximadamente 55.500 metros de perforación diamantina durante los próximos 12 meses. Los trabajos estarán concentrados principalmente en Filo del Sol y permitirán continuar ampliando el conocimiento geológico del depósito y generando información técnica para acompañar el avance de las ingenierías del proyecto integrado.

La campaña se desarrollará en Argentina y Chile, a altitudes de entre 4.500 y 5.500 metros sobre el nivel del mar, y prevé operar con hasta ocho equipos de perforación en simultáneo. El programa incluye pozos que podrían ir más allá de los 1.500 metros de profundidad, lo que requiere equipamiento de alta capacidad y experiencia técnica específica para operar en condiciones de alta montaña. Cabe recordar que a finales de agosto, Chile y Argentina aprobaron protocolos para tres proyectos binacionales, entre ellos, Vicuña.

Para ejecutar el programa, Vicuña seleccionó a Boart Longyear Argentina y Hy-Tech Griffith Drilling Argentina, luego de un proceso licitatorio competitivo que contempló evaluaciones técnicas, comerciales, de seguridad y salud ocupacional, sustentabilidad y desarrollo local.

Para quienes se preguntan dónde enviar sus currículums, fuentes de la empresa recomendaron, en diálogo con Diario Huarpe, que los interesados se inscriban siempre en el portal de Oportunidades de Vicuña, que es donde las contratistas publican los puestos vacantes. Tampoco precisaron la cantidad de puestos de trabajo ya que esperan a la presentación del plan de trabajo de las empresas que ganaron la licitación para que estimen un número más cerrado.

Quiénes son las empresas seleccionadas

Boart Longyear es una empresa internacional de exploración de minerales fundada en 1890 en Estados Unidos, con sede en Salt Lake City, Utah, y operaciones en Asia-Pacífico, América del Norte y del Sur, Europa y África. En Argentina, la compañía tiene presencia en Coquimbito, Maipú, Mendoza, y ofrece servicios de perforación en superficie y subterránea, además de equipos y consumibles para la industria minera. La firma ha trabajado en el país con compañías como Belararox en el proyecto Toro-Malambo-Tambo, según información disponible en la web.

Por su parte, Hy-Tech Griffith Drilling Argentina es el resultado de la adquisición de Griffith Drilling por parte de Hy-Tech Drilling, una compañía canadiense con una flota de 55 equipos de perforación. La operación se completó a principios de 2026 y derivó en el cambio de nombre legal de las operaciones en Chile y Argentina, que ahora operan como Hy-Tech Drilling Chile y Hy-Tech Drilling Argentina. La empresa tiene una oficina en Luján de Cuyo, Mendoza, y un taller en Ruta Nacional 40, entre calle 8 y 9, Pocito, San Juan. Su equipo local en Argentina trabaja en proyectos de exploración de cobre y oro en San Juan, Catamarca y otras provincias del cordón andino.

Según el comunicado de de la operadora, "Vicuña seleccionó a Boart Longyear Argentina y HyTech Griffith Drilling Argentina, luego de un proceso licitatorio competitivo que contempló evaluaciones técnicas, comerciales, de seguridad y salud ocupacional, sustentabilidad y desarrollo local. Para llevar adelante las tareas, serán necesarios equipos de alta capacidad, con excelente manejo de la desviación del barreno y recuperación del testigo. La participación simultánea de ambas compañías permitirá desplegar la capacidad necesaria para cumplir con el programa previsto".

Al tratarse de una licitación privada, este medio no pudo obtener de forma oficial el nombre las empresas que no ganaron la licitación.

La campaña 2026-2027 dará continuidad al trabajo exploratorio desarrollado por Vicuña en la cordillera de los Andes y permitirá incorporar nueva información para seguir avanzando en la definición técnica del proyecto, destacaron desde la operadora .

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en la provincia de San Juan, y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en San Juan y en la Región de Atacama, Chile.