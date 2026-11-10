El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) avanza en Argentina con 27 proyectos aprobados que, en conjunto, comprometen una inversión de USD 76.174 millones y proyectan la creación de 133.076 empleos directos e indirectos. Sin embargo, el impacto en el mercado laboral es heterogéneo: mientras algunos sectores generan decenas de puestos por cada millón invertido, otros, intensivos en capital, crean apenas una fracción. En ese mapa, San Juan se posiciona como un polo clave gracias al megaproyecto Vicuña, que con 31.700 empleos proyectados lidera el ranking nacional por cantidad absoluta de puestos de trabajo, según el informe de la consultora Paspartú.

Vicuña, el emprendimiento de cobre, oro y plata que impulsan BHP y Lundin Mining en la cordillera sanjuanina a través de Vicuña Corp., reúne casi uno de cada cuatro empleos previstos para el total de las iniciativas aprobadas en el RIGI. El proyecto, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, contempla una inversión inicial superior a los USD 9.700 millones y proyecta exportaciones anuales por más de USD 2.600 millones.

Los cuatro proyectos de San Juan en el RIGI

El liderazgo de Vicuña no es el único dato relevante para la provincia. Los cuatro proyectos sanjuaninos aprobados en el RIGI suman 44.639 puestos directos e indirectos proyectados. El desglose, según el monitor del IIEP (UBA-Conicet) y el relevamiento de Paspartú, es el siguiente: Vicuña (31.700), Los Azules (7.391), Carbonatos Profundos en Gualcamayo (4.500) y la ampliación de las fases 8 y 9 de Veladero (1.048). En conjunto, representan aproximadamente un tercio del empleo proyectado para las 27 iniciativas del RIGI.

La intensidad del empleo: minería vs. otros sectores

El informe de Paspartú también revela diferencias significativas en la intensidad de empleo por sector. La infraestructura lidera con unos 35 puestos por cada millón de dólares invertidos, seguida por la siderurgia (13), la tecnología (5), la minería (3) y el petróleo, gas y energía (apenas 1). A pesar de esta menor intensidad relativa, la minería concentra el 55,3% de los empleos previstos, pese a representar solo el 36,3% de la inversión total de los proyectos aprobados. En contraste, petróleo y gas reúne el 60,6% del capital comprometido, pero explica solo el 29% de los puestos de trabajo proyectados.

El avance de Vicuña y la plataforma de proveedores

Más allá de las proyecciones laborales, Vicuña continúa avanzando en su desarrollo. En marzo de 2026, el proyecto obtuvo la aprobación de la Primera y Segunda Actualización del Informe de Impacto Ambiental del depósito Josemaría, y en julio de 2025 había presentado la segunda actualización de dicho informe. La empresa también trabaja con 245 proveedores, de los cuales 150 son de San Juan, y recientemente implementó la plataforma Coupa para gestionar compras, contrataciones y facturación con su cadena de valor, una herramienta gratuita para los proveedores que busca simplificar y dar trazabilidad a los procesos.