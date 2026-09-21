El primer Reporte de Sostenibilidad de Vicuña Corp., correspondiente a 2025, incluye los resultados de su encuesta de licencia social "Voces Locales", que midió la confianza y aceptación de las comunidades donde opera.

La encuesta, realizada a 620 personas de los departamentos de Iglesia y Jáchal, la ciudad de San Juan y la localidad de Guandacol (La Rioja), arrojó un Índice de Confianza de 2,77 y un Índice de Aceptación de 2,83, en una escala de 1 a 5.

La metodología utilizada por Vicuña, desarrollada por Voconiq en colaboración con la agencia científica nacional de Australia (CSIRO), clasifica esos valores dentro de la categoría de "riesgo moderado", que va de 2,50 a 3,49. El riesgo alto es de 1,00 a 2,49 y el riesgo bajo de 3,50 a 5,00.

Los reclamos comunitarios

Durante 2025, la empresa recibió 38 reclamos a través de sus mecanismos comunitarios. De ellos, 16 (42%) requirieron medidas de mitigación específicas o planes de acción, según informa el reporte.

Los principales temas de esos reclamos fueron: condiciones del camino y tránsito vehicular, contratación de fuerza laboral local, presuntos incumplimientos contractuales y posibles impactos ambientales.

El reporte también informa que 37 de los 38 reclamos (97%) fueron resueltos. El 3% restante corresponde a un reclamo que, al 31 de diciembre de 2025, se encontraba en análisis.

Incidentes de discriminación

El documento confirma 6 incidentes de discriminación, acoso o violencia en el lugar de trabajo durante 2025. Según el reporte, todos fueron investigados y resueltos mediante los procedimientos de Cumplimiento y Recursos Humanos, y no existen casos pendientes.

Las medidas de remediación incluyeron, dependiendo del caso, acciones disciplinarias, capacitaciones obligatorias, acompañamiento a la gestión, medidas de mejora conductual, seguimiento individual y, cuando correspondió, el término de la relación laboral.

Los programas comunitarios

El reporte también detalla que la empresa invirtió US$1,94 millones en programas de inversión social, con 806 beneficiarios directos en San Juan, de los cuales el 58% son mujeres.

En total, 15 programas de formación para el empleo y educación se ejecutaron en 2025, de los cuales el 35% de los participantes obtuvo un empleo posteriormente. Además, se desarrollaron 4 programas de desarrollo de proveedores locales y 14 programas comunitarios.

El contexto de la encuesta

La encuesta "Voces Locales" fue realizada por Voconiq en colaboración con Csiro. El reporte la describe como una herramienta para "evaluar y monitorear nuestra licencia social para operar en nuestra área de influencia y en otras zonas cubiertas por nuestros estudios sociales".

Los resultados, según el documento, "permiten identificar brechas, facilitar la toma de decisiones e incorporar la mejora continua en nuestra licencia social para operar".

El reporte no incluye una comparación con años anteriores ni detalla las causas específicas de los niveles de confianza y aceptación registrados.

Lo que viene

El documento señala que en 2026 la empresa planea validar su Matriz de Riesgos de Derechos Humanos, finalizar la Evaluación de Riesgos e Impactos en Derechos Humanos para Argentina e iniciar el proceso en Chile.

También menciona que la Junta Directiva completará su primera evaluación de efectividad en 2026.