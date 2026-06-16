La aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Vicuña generó una inmediata reacción del gobernador Marcelo Orrego, quien celebró la decisión y la calificó como un paso fundamental para consolidar el crecimiento de la minería en San Juan.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial destacó la magnitud del emprendimiento, considerado uno de los más importantes del sector minero en Argentina, y puso el foco en la participación de la mano de obra local dentro de la iniciativa.

"Celebro la aprobación del RIGI para Vicuña, el mayor proyecto minero de la historia de nuestro país. Más del 81% de los trabajadores directos son sanjuaninos. Iglesia y Jáchal ya forman parte de esta historia", expresó Orrego en un mensaje publicado tras conocerse la aprobación.

Las declaraciones del gobernador estuvieron orientadas a remarcar el impacto que el desarrollo minero tiene en la generación de empleo y en la actividad económica de los departamentos donde se emplazan los proyectos. En ese sentido, destacó especialmente el protagonismo de los trabajadores de San Juan y el papel que desempeñan las comunidades de Iglesia y Jáchal en esta nueva etapa del sector.

Orrego también vinculó la aprobación del régimen con el proceso de crecimiento que viene experimentando la actividad minera en la provincia durante los últimos años. Según sostuvo, las condiciones generadas para atraer inversiones comienzan a reflejarse en proyectos concretos y en mayores oportunidades para los sanjuaninos.

"Hace poco más de dos años iniciamos la segunda gran etapa de la minería sanjuanina. Hoy los resultados hablan solos: más previsibilidad, más inversión, más empleo", afirmó el mandatario.

La aprobación del RIGI para Vicuña representa un hito para una iniciativa que concentra gran expectativa dentro del sector minero nacional. El proyecto es considerado uno de los desarrollos de cobre más relevantes de la región y forma parte de la cartera de inversiones que apuntan a posicionar a San Juan como uno de los principales polos mineros de Argentina.

Desde el Gobierno provincial vienen señalando que la minería será uno de los motores económicos de la próxima década, especialmente a partir de la demanda global de minerales estratégicos vinculados a la transición energética. En ese escenario, la consolidación de proyectos de gran escala aparece como una de las principales apuestas para impulsar empleo, infraestructura y crecimiento económico.

Con su mensaje, Orrego buscó subrayar que la aprobación del RIGI no solo implica un respaldo para la inversión privada, sino también una oportunidad para profundizar el desarrollo de las economías regionales y ampliar la participación de los trabajadores sanjuaninos en los grandes emprendimientos mineros que se preparan para marcar una nueva etapa en la provincia.