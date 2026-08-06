El acuerdo firmado entre el Gobierno de San Juan y Vicuña estableció que la empresa pagará regalías equivalentes al 3% de su facturación durante toda la vida útil del proyecto. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, explicó en Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que el cálculo se realizará sobre lo efectivamente vendido y no sobre el valor del mineral en bruto.

“El 3% es sobre lo que vende la mina en la facturación y no sobre lo que sale en bruto”, afirmó el funcionario.

Achem señaló que este mecanismo brindará previsibilidad tanto a la Provincia como a la empresa y permitirá evitar discusiones sobre la determinación del denominado valor “boca de mina”.

Según explicó, Vicuña tendrá las mismas condiciones que las explotaciones que actualmente operan en San Juan. En ese sentido, mencionó los casos de Veladero, Gualcamayo y Casposo, donde las regalías también se calculan tomando como referencia la facturación.

“Vicuña tiene exactamente las mismas condiciones que tienen Barrick, Gualcamayo y Casposo”, sostuvo Achem. Además, indicó que el esquema permitirá que la recaudación provincial acompañe una eventual suba en el valor de los minerales comercializados.

El comunicado oficial de Vicuña precisó que las regalías quedarán estabilizadas en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto. El régimen alcanzará tanto a las propiedades mineras actuales como a las futuras comprendidas dentro del acuerdo.

La estabilización implica que ese porcentaje se mantendrá sin modificaciones durante la operación. A su vez, la Provincia asumió el compromiso de no imponer nuevas contribuciones de naturaleza similar a las previstas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El entendimiento deberá ser tratado y ratificado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Aporte para infraestructura

Además de las regalías, Vicuña realizará una contribución equivalente al 1,5% de sus ventas brutas, que será canalizada mediante un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura y otras iniciativas acordadas con la Provincia.

Achem remarcó que esta contribución se encuentra por fuera de las obligaciones generales establecidas por el Código de Minería y surgió de una negociación particular entre el Gobierno provincial y la empresa.

“Durante toda la vida útil del proyecto, la empresa va a aportar el 1,5% de la facturación, destinado exclusiva y únicamente a obras de infraestructura para la provincia de San Juan”, aseguró.

El comunicado de Vicuña aclaró que el pago de ese porcentaje comenzará en el sexto año de operaciones. Desde ese momento, constituirá una fuente anual de financiamiento adicional a los fondos que la Provincia perciba mediante las regalías mineras.

El fideicomiso también recibirá el aporte anticipado de US$250 millones comprometido por Vicuña para financiar infraestructura en San Juan.