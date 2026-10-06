Vicunha ratificó su decisión de continuar operando en San Juan y comenzará a trabajar junto al Gobierno provincial para ampliar el mercado de las telas que fabrica en la provincia. El objetivo será encontrar nuevos compradores y fabricantes locales que puedan utilizar su producción, en un contexto marcado por la caída de la actividad textil, el avance de las importaciones y un menor consumo interno.

Así lo explicó Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, luego de participar de una reunión junto al vicegobernador Fabián Martín y directivos de la compañía.

El vicegobernador Martín se reunió con las autoridades del Grupo Vicunha.

“Ellos apuestan a San Juan”, aseguró el funcionario en diálogo con San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1. Según indicó, la intención de la empresa es mantener la planta con un buen nivel de producción y encontrar alternativas que permitan recuperar volumen.

Actualmente, Vicunha emplea a unas 420 personas y, de acuerdo con Martín, es el principal empleador textil de la provincia. La empresa fabrica denim, utilizado principalmente para jeans, y gabardina, y en los últimos años amplió su proceso productivo con la incorporación de una hilandería.

Ese desarrollo permitió integrar en San Juan buena parte del proceso, desde el tratamiento del algodón y la elaboración del hilado hasta la producción y terminación de las telas.

Buscan fabricantes sanjuaninos

Uno de los próximos pasos será identificar empresas y talleres de San Juan que puedan utilizar esas telas para fabricar productos terminados.

“Vamos a iniciar un trabajo en conjunto para buscar proveedores o fabricantes de San Juan textiles que puedan aprovechar estas telas que se producen en la provincia”, explicó Martín.

La estrategia apunta a generar mayor demanda para Vicunha, pero también a fortalecer una cadena productiva local alrededor de una materia prima que ya se fabrica en territorio sanjuanino.

Dentro de esa búsqueda aparece la minería como uno de los sectores con posibilidades de generar demanda, principalmente por la necesidad de ropa de trabajo y prendas con prestaciones específicas.

“La minería compra a la industria textil, sobre todo ropa de trabajo y ropa de distintas prestaciones. La idea es hacer un trabajo en conjunto sobre esa línea”, señaló el funcionario.

Menor actividad y más importaciones

La búsqueda de nuevos mercados ocurre en un momento complejo para la industria textil. Martín explicó que Vicunha sufrió una reducción de su actividad por dos factores principales: el menor poder adquisitivo de los consumidores y el crecimiento de las importaciones de prendas terminadas.

Según detalló, muchos talleres y marcas que tradicionalmente compraban telas nacionales comenzaron a importar directamente parte de sus productos de menor precio, mientras reservan la confección local para prendas de mayor calidad.

Ese escenario redujo el volumen de ventas de la compañía y obligó a reestructurar sus niveles de empleo. Sin embargo, la puesta en funcionamiento de la hilandería permitió absorber parte de la actividad perdida en otras áreas de producción.

Desde el Gobierno provincial señalaron que continuarán acompañando a la empresa en la búsqueda de alternativas. Con la decisión de Vicunha de sostener su presencia en San Juan, el desafío ahora pasa por ampliar el mercado de sus telas, sumar fabricantes locales y encontrar nuevos sectores capaces de demandar una producción que ya se realiza íntegramente en la provincia.