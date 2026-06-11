La vicepresidenta Victoria Villarruel solicitó formalmente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente durante junio en el Senado para cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno.

La decisión llegó luego de que el bloque de Pro reclamara su comparecencia en la Cámara alta. El pedido fue impulsado por el senador Martín Goerling, quien cuestionó que Adorni no haya concurrido al Senado desde que asumió el cargo en noviembre de 2025.

A través de sus redes sociales, Villarruel informó que ya requirió de manera formal la presencia del funcionario y anunció la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo miércoles, donde se discutirá la fecha de la citación.

La ofensiva de Pro se produjo después de que Adorni reconociera en una entrevista televisiva que había omitido declarar parte de sus ahorros en sus presentaciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. Desde el partido que conduce Mauricio Macri señalaron que las explicaciones del funcionario contradicen declaraciones anteriores realizadas ante el Congreso.

En un comunicado, Pro calificó la situación como una "falta grave" y sostuvo que los funcionarios deben actuar con transparencia y rendir cuentas ante la sociedad y las instituciones.

Mientras tanto, Adorni había anticipado que planeaba presentarse en el Senado durante julio. Sin embargo, la intervención de Villarruel aceleró los tiempos y abrió la posibilidad de que el informe de gestión se concrete antes de fin de mes.

El debate también expuso nuevas diferencias entre Pro y La Libertad Avanza, en un contexto donde el partido liderado por Macri busca marcar distancia del oficialismo y fortalecer una agenda política propia de cara a los próximos desafíos electorales.