La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que viajará este sábado a Rosario para participar de las actividades por el Día de la Bandera, una decisión que suma tensión a la interna oficialista debido a que no recibió una invitación formal de la Presidencia para el acto central.

La presencia de Villarruel podría derivar en una imagen política de alto impacto, ya que en la ciudad santafesina también estarán el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya continuidad en el Gobierno se encuentra bajo fuerte debate político.

La titular del Senado confirmó su asistencia a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde expresó que Rosario es su "segunda casa" y destacó el orgullo de visitar la ciudad donde Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera argentina.

Su decisión llega después de varios días de especulaciones sobre una posible exclusión de la ceremonia oficial. Distintas fuentes habían señalado que la Casa Rosada no le cursó invitación, repitiendo una situación similar a la ocurrida durante el Tedeum del 25 de Mayo, cuando también quedó afuera de una actividad institucional encabezada por Milei.

El viaje de Villarruel coincide además con un momento delicado para Manuel Adorni. En las últimas semanas, la vicepresidenta tomó distancia del jefe de Gabinete y llegó a cuestionar públicamente sus explicaciones sobre su situación patrimonial, en medio de los pedidos de interpelación impulsados por la oposición en el Congreso.

Mientras tanto, en el Senado continúan las negociaciones vinculadas al futuro político de Adorni. La confirmación de la presencia de Villarruel en Rosario se produce en paralelo a conversaciones parlamentarias sobre una eventual interpelación al funcionario y los pasos que podría seguir la oposición en las próximas semanas.