La interna del oficialismo alcanzó un punto de máxima tensión institucional. Luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sugiriera públicamente que la vicepresidenta Victoria Villarruel debería dar un paso al costado de su cargo, la titular del Senado respondió con un durísimo mensaje en el que tildó al funcionario de "parásito" y lo acusó de conspirar contra la institucionalidad y el orden republicano.

El detonante de la contienda pública comenzó semanas atrás con cruces en redes sociales entre la Vicepresidenta y figuras del bloque oficialista como Lilia Lemoine. Sin embargo, el conflicto escaló de nivel al involucrar al Presidente y provocar la intervención directa del Ministro Coordinador, quien hasta el momento mantenía canales abiertos de diálogo con la Presidencia del Senado.

"Respete el voto popular": acusaciones de casta

A través de una dura réplica, Villarruel apeló al origen de la fórmula presidencial para marcar su legitimidad frente a la figura de Santilli. "Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad. Esta fue una fórmula mixta para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular", sentenció la titular de la Cámara Alta.

Más allá del impacto político, el enfrentamiento genera una profunda incertidumbre en los pasillos del Congreso. Santilli encabeza las negociaciones con los gobernadores provinciales para juntar las voluntades necesarias para tratar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, con Villarruel al mando del armado del temario y la agenda de comisiones del Senado, la parálisis institucional amenaza con hacer naufragar las iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.