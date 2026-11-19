La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei y cuestionó el rumbo económico nacional, con un mensaje centrado en la defensa de la industria y el empleo. Su pronunciamiento se conoció este jueves 19 de noviembre, luego de que se anunciara el cierre definitivo de una planta de conservas de pescado de La Campagnola, perteneciente al Grupo Arcor, en Mar del Plata.

A través de una publicación en su cuenta de X, la titular del Senado expresó: "Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina".

En el mismo mensaje, Villarruel planteó que la soberanía del país debe construirse a partir de políticas que tengan como ejes centrales a la familia, el trabajo y la producción. Aunque no mencionó directamente al Presidente, sus declaraciones volvieron a exponer sus diferencias con la orientación económica de la Casa Rosada.

La reacción de la vicepresidenta estuvo vinculada con la decisión de La Campagnola de cerrar definitivamente su planta marplatense, que había paralizado sus actividades el pasado 28 de octubre. El establecimiento se dedicaba a la elaboración de conservas de pescado y atravesaba dificultades para sostener su producción.

Entre los motivos que llevaron a la suspensión de las actividades se encontraban la falta de materia prima, producto de la caída de la zafra de caballa, y el elevado stock de latas de atún. Según explicó la compañía, la combinación de cambios en el modelo global y la escasez de insumos locales dejó a la fábrica en un esquema productivo insostenible.

El cierre afecta a 75 trabajadores. Frente a esta situación, la empresa informó que pondrá a disposición del personal la posibilidad de reubicarse en otras fábricas del grupo.

Las otras diferencias de Villarruel con el Gobierno

El nuevo pronunciamiento se suma a una serie de declaraciones en las que Villarruel manifestó sus diferencias con algunas decisiones y prioridades económicas de la administración de Milei.

En septiembre, durante la apertura de la Exposición Rural de Chivilcoy, la vicepresidenta había reclamado una reforma impositiva que premie a quienes producen, invierten y generan empleo. También había pedido una política productiva con mayor atención a las necesidades del interior y de las familias argentinas.

"Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo", había planteado en aquella oportunidad.

Otro de sus posicionamientos se conoció a fines de octubre, cuando firmó un decreto para implementar un Programa de Alivio Financiero destinado a los trabajadores del Senado. La iniciativa habilitó adelantos de haberes a tasa cero, con un límite de hasta tres sueldos netos, para que los empleados pudieran cancelar deudas.

En ese momento, Villarruel justificó la medida al señalar que las condiciones económicas del país tenían una incidencia directa sobre los hogares.

Con su nueva publicación, la vicepresidenta volvió a poner en discusión el vínculo entre el programa económico, la actividad industrial y la generación de empleo, en medio de las diferencias políticas que mantiene con el Presidente.