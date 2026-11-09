La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró la llegada del papa León XIV a la Argentina y expresó su expectativa por el mensaje que el Sumo Pontífice dejará durante su visita. En medio de la primera jornada de actividades oficiales, consideró que su presencia puede representar un alivio para la sociedad frente al difícil contexto que atraviesa el país.

"Estamos esperando que sea un bálsamo en un momento tan difícil para el pueblo argentino", manifestó Villarruel en diálogo con TN, al referirse al arribo del líder de la Iglesia católica.

La titular del Senado también compartió su emoción desde su doble condición de creyente y ciudadana argentina. "Con mucha emoción, como católica, como argentina, feliz de ver al papa León XIV en Argentina", expresó.

Al ser consultada sobre qué espera de esta visita, la vicepresidenta hizo hincapié en algunos de los valores que considera centrales para el mensaje del Pontífice. Entre ellos, mencionó la unidad, el reconocimiento de la dignidad del trabajo, el cuidado de las palabras y el amor al prójimo.

"Unidad, reconocer la dignidad del trabajo, el cuidado de las palabras, el amor al prójimo", enumeró al describir los conceptos que espera que atraviesen las intervenciones del Papa durante su estadía en el país.

Las declaraciones se dieron durante el primer día de actividades de León XIV en la Argentina, que comenzó con su llegada a Buenos Aires y una serie de encuentros institucionales. La visita reúne a autoridades nacionales, representantes de distintos espacios políticos y referentes de la Iglesia.

La presencia del Pontífice también despertó expectativas por el mensaje que pueda transmitir frente a la situación social y económica del país. En ese escenario, las palabras de Villarruel pusieron el acento en la necesidad de recuperar la unión y fortalecer valores como la solidaridad, el respeto y la dignidad humana.

El recorrido de León XIV continuará con distintas actividades religiosas e institucionales hasta el miércoles 11 de noviembre, en una agenda que mantiene la atención de fieles y dirigentes políticos de todo el país.