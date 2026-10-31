La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, puso en marcha este viernes 30 de octubre un programa de alivio financiero destinado a los trabajadores del Senado que mantienen deudas con entidades crediticias. La iniciativa contempla adelantos de hasta tres sueldos netos, sin intereses y con un plazo de devolución de nueve meses, en una decisión que vuelve a marcar diferencias con el discurso económico del presidente Javier Milei.

La medida quedó formalizada mediante el decreto 0630/2026 y busca ofrecer una alternativa a los empleados legislativos que atraviesan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Los fondos deberán utilizarse exclusivamente para cancelar deudas existentes y no podrán destinarse a otros gastos.

El programa alcanza al personal de planta permanente y temporaria de la Cámara alta. Los beneficiarios podrán acceder a un adelanto equivalente a un máximo de tres salarios netos, calculados sobre los haberes correspondientes a octubre de 2026.

A diferencia de los préstamos tradicionales, el mecanismo no contempla intereses, comisiones ni gastos administrativos. De esta manera, los trabajadores deberán devolver únicamente el capital recibido, en un plazo máximo de nueve cuotas mensuales.

Qué deudas podrán cancelar los trabajadores

La iniciativa permitirá cancelar obligaciones contraídas con bancos públicos y privados, entidades financieras autorizadas por el Banco Central, billeteras virtuales, plataformas de pago y prestamistas no bancarios registrados.

También estarán comprendidas las deudas con organizaciones sindicales como la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

Sin embargo, el beneficio no podrá utilizarse para cancelar créditos hipotecarios ni prendarios.

Los empleados interesados tendrán tiempo hasta el 20 de noviembre para presentar sus solicitudes. Entre los requisitos deberán adjuntar documentación emitida por la entidad acreedora, donde consten el monto adeudado, los intereses, las condiciones del financiamiento y la suma necesaria para cancelar la obligación.

Una nueva diferencia entre Villarruel y Milei

La decisión de la vicepresidenta se produce en medio de las diferencias políticas que mantiene con el presidente Javier Milei. Mientras el Gobierno nacional sostiene su discurso sobre la recuperación económica, Villarruel fundamentó la medida en las dificultades financieras que atraviesan numerosas familias argentinas.

En los fundamentos del decreto, la titular del Senado advirtió que la situación económica incrementó la utilización del crédito para afrontar gastos cotidianos y provocó una mayor acumulación de compromisos financieros.

Para justificar la iniciativa, tomó como referencia datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que reflejan el crecimiento del endeudamiento familiar.

Según el Informe de Inclusión Financiera correspondiente al segundo semestre de 2025, unos 20,3 millones de argentinos registraban algún tipo de financiamiento, lo que representaba el 54,7% de la población adulta.

Además, en junio de 2026, la irregularidad de los créditos destinados a las familias alcanzó el 12,8%, mientras que en el segmento de prestamistas no bancarios se había registrado un índice del 26,9% en febrero.

Desde el entorno de Villarruel explicaron que el programa será financiado con recursos provenientes de ahorros acumulados en la administración del Senado. Según indicó la propia vicepresidenta, la iniciativa utilizaría el 9% de esos fondos.

Con este esquema, la conducción de la Cámara alta busca reducir la carga financiera de sus trabajadores y facilitar la cancelación de deudas, en una medida que también expone las diferencias dentro de la conducción nacional.