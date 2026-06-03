En un nuevo episodio que refleja las tensiones dentro del oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió este miércoles en el Senado a María Verónica Michelli, la magistrada cuyo pliego fue retirado por decisión del Gobierno nacional en medio de una fuerte polémica política.

La reunión se produjo después de que la Casa Rosada solicitara dejar sin efecto la postulación de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. La medida generó cuestionamientos de distintos sectores políticos y judiciales, especialmente luego de que trascendiera que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales.

El encuentro con Villarruel fue interpretado en ámbitos políticos como un gesto de respaldo institucional hacia la candidata, en momentos en que la relación entre la vicepresidenta y el presidente Javier Milei atraviesa uno de sus períodos de mayor distanciamiento.

La controversia también provocó diferencias dentro de La Libertad Avanza. La senadora Patricia Bullrich manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión de retirar el pliego y defendió la continuidad del proceso de designación, argumentando que la magistrada había cumplido con todas las etapas establecidas para su evaluación.

Además, el caso derivó en una presentación judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó investigar si la decisión del Ejecutivo podría constituir un acto discriminatorio, mientras diversas entidades vinculadas al ámbito jurídico cuestionaron la medida y advirtieron sobre sus implicancias institucionales.

Michelli cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la Justicia y ya había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos del Senado. Incluso, un grupo de legisladores aliados al oficialismo había respaldado su candidatura antes de que el Poder Ejecutivo avanzara con el pedido de retiro.

Mientras la discusión continúa abierta, el encuentro entre Villarruel y la magistrada volvió a poner en evidencia las diferencias que atraviesan al oficialismo y sumó un nuevo capítulo a la disputa política generada por la designación de jueces federales.