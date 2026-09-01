Viñateros y Gobierno analizaron medidas por el agua y la uva en fresco

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación mantuvo una reunión con representantes de la Federación de Viñateros para analizar distintas acciones vinculadas con el sector vitivinícola de San Juan. El encuentro tuvo como principales ejes la situación hídrica de la provincia y las medidas relacionadas con la reconversión de la producción de uva en fresco.

Durante la reunión, funcionarios y productores realizaron un repaso de las condiciones hídricas actuales y analizaron las medidas que se prevén implementar ante posibles inclemencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

La disponibilidad de agua constituye uno de los principales aspectos de interés para la actividad agrícola, por lo que durante el encuentro se evaluó el escenario previsto y las acciones que podrían llevarse adelante para afrontar eventuales dificultades durante la temporada.

Analizaron la reconversión de la uva en fresco

El segundo eje de la reunión estuvo relacionado con la reconversión del sector de uva en fresco. En este punto, los funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación presentaron las acciones que actualmente se están desarrollando para avanzar en la transformación de esta actividad.

La explicación generó interés entre los representantes de los viñateros, quienes pudieron conocer las alternativas que se están evaluando y plantear inquietudes vinculadas con el futuro de la producción.

El objetivo del encuentro fue avanzar en el análisis de distintas herramientas y medidas que permitan acompañar al sector vitivinícola frente a los desafíos productivos y climáticos.

Quiénes participaron

De la reunión participaron el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno; y el director de Desarrollo Vitivinícola, Juan Carlos Hidalgo.

En representación de la Federación de Viñateros estuvieron su presidente, Alfredo Olivera, junto con Eduardo Garcés y Francisco Pastor.