La investigación por el robo a una verdulería de Rivadavia ocurrido en marzo sumó este miércoles una nueva condena. Rodrigo Alejandro Araya fue sentenciado a tres años de prisión luego de reconocer su participación en el hecho y acordar con la Fiscalía la resolución del caso mediante un juicio abreviado.

Según relató el ayudante fiscal Juan García Castrillón, el robo ocurrió durante la madrugada del 10 de marzo de 2026, alrededor de las 4:35, cuando Araya y otros dos sujetos llegaron caminando hasta una verdulería ubicada sobre calle Comandante Cabot, en Rivadavia.

De acuerdo con el relato de García Castrillón, uno de los delincuentes se acercó inicialmente hasta la reja de seguridad del comercio y comenzó a ejercer fuerza para intentar abrirla. Luego, un segundo integrante hizo lo mismo. Finalmente, los tres actuaron juntos y lograron vencer la reja para ingresar al local.

Entre los tres sustrajeron distintos elementos que se encontraban dentro del comercio. Uno de los sujetos salió llevando una hidrolavadora, mientras que Araya fue registrado llevándose una balanza.

La investigación permitió establecer además las características que presentaba Araya al momento del robo. Según la descripción incorporada al caso, llevaba una remera de manga corta color gris y una gorra verde, además de presentar tatuajes en su brazo derecho y en la garganta.

Los delincuentes no se llevaron frutas ni verduras. El objetivo fueron principalmente elementos de trabajo, entre ellos balanzas, herramientas y otros instrumentos que la propietaria guardaba en el comercio.

Una investigación que comenzó en marzo

Desde el Ministerio Público Fiscal, el ayudante fiscal García Castrillón, explicó que la investigación comenzó inmediatamente después del robo y que, en junio, se logró detener a uno de los integrantes del grupo. Ese sospechoso también fue condenado a tres años de prisión por su participación en el hecho.

Los investigadores continuaron trabajando para identificar y localizar a los otros dos integrantes. Finalmente, durante este último fin de semana, personal de la Comisaría 25ª logró detener a Araya.

El acusado fue llevado ante el juez y, durante la audiencia, la Fiscalía —encabezada por el fiscal Ghilardi y con la intervención de los ayudantes fiscales Pablo Quiroga y el representante del Ministerio Público que participó del caso— llegó a un acuerdo con la defensa.

El procedimiento terminó con un juicio abreviado y una condena de tres años de prisión para Araya por el delito de robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.

Buscan al tercer integrante

Con Araya y el otro integrante ya condenados, la investigación todavía tiene un capítulo pendiente: el tercer sospechoso continúa prófugo. Según explicaron desde la Fiscalía, el hombre se encuentra actualmente declarado rebelde, con pedido de captura e incorporado al orden del día de la Policía de San Juan.

Su situación no significa necesariamente que, al ser detenido, vaya a recibir una pena mayor que los otros dos acusados. La eventual condena dependerá de las circunstancias que se acrediten y del criterio que adopte el juez al momento de resolver su situación.

Los investigadores continúan intentando determinar su paradero. Si logran establecer dónde se encuentra, podrán solicitar las medidas judiciales correspondientes para concretar su detención.