Los bancos de toda la Argentina, incluidos los de San Juan, permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos en noviembre debido a una combinación de feriados bancarios, el fin de semana y las medidas dispuestas por la visita del papa León XIV. El esquema comenzará el viernes 6 y se extenderá hasta el martes 10 de noviembre, por lo que los usuarios deberán organizar sus operaciones con anticipación.

La decisión fue oficializada este jueves 1 de octubre por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante la Comunicación A 8487, que establece un feriado bancario nacional para el martes 10 de noviembre. La medida se suma al feriado dispuesto por el Gobierno nacional para el lunes 9, en el marco de la visita del sumo pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El cierre de las entidades financieras comenzará el viernes 6 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día del Bancario. Se trata de una jornada en la que tradicionalmente no hay atención al público en las sucursales de todo el país.

A ese día se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, cuando los bancos permanecen cerrados por el descanso habitual del fin de semana.

El lunes 9 tampoco habrá actividad debido al feriado nacional establecido mediante el Decreto 1103/2026, mientras que el martes 10 se incorporará el nuevo feriado bancario dispuesto por el Banco Central.

De esta manera, en San Juan la atención presencial se retomará el miércoles 11 de noviembre, después de cinco jornadas consecutivas sin actividad en las sucursales.

Cuáles son los cinco días en los que no habrá bancos

El calendario de cierres bancarios de noviembre quedará establecido de la siguiente manera:

Viernes 6 de noviembre: Día del Bancario.

Sábado 7 de noviembre: descanso habitual del fin de semana.

Domingo 8 de noviembre: descanso habitual del fin de semana.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre: feriado bancario nacional establecido por el BCRA.

Durante estas jornadas no habrá atención presencial en las sucursales. Sin embargo, los usuarios podrán continuar utilizando los cajeros automáticos, las aplicaciones bancarias, las billeteras virtuales y los servicios de home banking.

Las transferencias inmediatas podrán realizarse con normalidad, aunque determinadas operaciones, como las compensaciones de cheques y otros trámites que requieren procesamiento bancario, podrían quedar pendientes hasta el siguiente día hábil.

La visita del papa León XIV y los feriados en Argentina

El esquema especial fue establecido por el Gobierno nacional para facilitar la organización de los operativos de seguridad, logística y circulación durante la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

El lunes 9 será feriado nacional en todo el territorio argentino. Además, se establecieron jornadas con alcance territorial limitado para las jurisdicciones en las que el pontífice desarrollará sus principales actividades.

El martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 la medida alcanzará a la provincia de Buenos Aires.

En el caso de San Juan, no se anunciaron feriados provinciales adicionales relacionados con la visita papal. Sin embargo, todas las entidades bancarias de la provincia estarán alcanzadas por el cierre de cinco días consecutivos.

La decisión busca facilitar los desplazamientos previstos durante la visita del pontífice y evitar que las actividades habituales interfieran con los operativos de seguridad y la movilización de los fieles.