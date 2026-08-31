En Villa Futalaufquen, dentro del Parque Nacional Los Alerces en Chubut, la Escuela N° 25 "Delia Médici de Chayep" sostiene un proyecto ambiental sin precedentes. A través del vivero escolar "Niños del Lago", estudiantes de diversos niveles producen especies nativas para recuperar áreas degradadas por el fuego. En dos décadas de labor ininterrumpida, esta comunidad educativa ha logrado plantar más de 32.000 árboles en zonas gravemente dañadas por los incendios forestales en la región patagónica.

El origen de un bosque escolar

La iniciativa solidaria nació en 2006, luego de que un devastador incendio consumiera unas 40 hectáreas linderas al establecimiento educativo.

Ante la destrucción de su entorno, los alumnos plantearon una pregunta que transformó la institución: ¿cómo podía la escuela colaborar para recuperar el bosque nativo?

Con el impulso del maestro Boris Sáez y bajo la coordinación de Luis "Pela" Almendra, el vivero se integró a la rutina escolar.

Por su labor, el proyecto recibió el Premio Presidencial Escuelas Solidarias en 2009 y 2019.

El paciente ciclo de la reforestación

El vivero produce más de 15 especies autóctonas del bosque andino patagónico, incluyendo radal, maqui, notro, ñire, chacay, michay, calafate, alerce, maitén, araucaria y ciprés.

El proceso biológico requiere una enorme paciencia: el ciclo se extiende por cuatro años antes de la plantación definitiva.

Las semillas se siembran en almacigueras cubiertas con pinocha y hojas, y tras un año se trasplantan a macetas donde crecen dos años más. Esta labor asegura una continuidad única: los alumnos cuidan plantines que serán plantados por futuras generaciones.

Aprender haciendo para sanar la naturaleza

Este proyecto ecológico se sustenta bajo la metodología del aprendizaje-servicio, un enfoque que vincula los contenidos curriculares con un servicio solidario directo a la comunidad.

Así, la actividad en el vivero atraviesa transversalmente todo el diseño pedagógico: en Biología se analizan los ciclos de floración; en Matemática se calculan los porcentajes de germinación; en Tecnología se diseñan videos de difusión; en Educación Física se realizan trekkings; en Economía se planifican los costos; y en Inglés se enseña vocabulario específico.

Para los chicos, plantar es un acto de amor por su propio hogar.

Los desafíos financieros del vivero

A pesar de su éxito, el proyecto enfrenta retos cruciales de infraestructura. El vivero se autofinancia mediante donaciones y la venta de plantines en ferias locales, sumado al soporte que brindan la Secretaría de Bosques de Chubut y Parques Nacionales en traslados, autorizaciones y materiales. Hoy, la urgencia principal es reconstruir el sombráculo que protege a los plantines jóvenes, destruido por una fuerte nevada en 2022. La obra demanda unos 6 millones de pesos, habiéndose reunido ya la mitad mediante campañas solidarias comunitarias.

Un legado que trasciende

Con el apoyo de CLAYSS, la experiencia del vivero ha sido sistematizada para inspirar a otros proyectos de aprendizaje-servicio en América Latina.

Al cumplir 20 años de trayectoria, esta escuela ratifica que la educación ambiental puede ser una herramienta de transformación concreta. Los más de 32.000 árboles sembrados en Los Alerces no representan solo una estadística ecológica; son el testimonio vivo del compromiso de una comunidad que sana sus heridas y construye un futuro verde.

Gracias al vivero, plantar un árbol deja de ser una acción individual para convertirse en un acto de trascendencia global. Cada brote simboliza la resiliencia patagónica frente a las adversidades climáticas, sembrando esperanza para el porvenir de la comunidad.