Wall Street cerró octubre bajo presión por una combinación de factores que encendió las alarmas entre los inversores. Las acciones de las principales empresas tecnológicas se desplomaron luego de conocerse resultados y perspectivas que generaron dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial. A ese escenario se sumó un ataque informático contra Binance que habría provocado pérdidas por unos 6.300 millones de dólares, en uno de los episodios más graves de la historia del mercado cripto.

La preocupación se reflejó desde el inicio de las operaciones. El Nasdaq cayó alrededor de un 2,3%, mientras que el S&P 500 retrocedió cerca de un 1,4%. El Dow Jones también terminó en terreno negativo, aunque con una baja más moderada.

Amazon e Intel encabezaron las pérdidas

Entre las compañías más golpeadas estuvieron Amazon e Intel. La primera registró una caída cercana al 7% en las operaciones previas a la apertura, luego de presentar resultados que decepcionaron al mercado y anticipar un fuerte incremento de sus inversiones de capital, especialmente en infraestructura vinculada con inteligencia artificial.

Intel atravesó una jornada todavía más complicada. Sus acciones llegaron a desplomarse cerca de un 28%, después de que sus previsiones de ganancias para el próximo trimestre quedaran por debajo de las expectativas de los analistas.

La presión también alcanzó a otras grandes compañías del sector, como Nvidia, AMD y Broadcom. El retroceso dejó en evidencia una preocupación que se extiende entre los inversores: las grandes tecnológicas destinan cifras millonarias al desarrollo de inteligencia artificial, pero todavía existen dudas sobre cuándo esas inversiones se traducirán en ganancias suficientes.

El hackeo a Binance sacudió al mercado cripto

El segundo foco de tensión estuvo en Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. La compañía informó que sufrió una vulneración de seguridad cuyo impacto se estima en unos US$6.300 millones.

Según los primeros reportes, el ataque comprometió activos digitales que se movieron a través de distintas redes blockchain. La firma trabajó junto con socios del sector para rastrear y congelar parte de los fondos. Hasta el momento, se habían localizado alrededor de US$3.000 millones, mientras que el destino del resto continuaba bajo investigación.

La firma de análisis Chainalysis confirmó que al menos US$5.912 millones habrían sido sustraídos. La investigación todavía no determinó por completo cómo se produjo el ataque ni quiénes fueron sus responsables.

El episodio tuvo un impacto inmediato en las cotizaciones. Bitcoin llegó a retroceder cerca de un 3% y cayó a mínimos de seis semanas, mientras que otras criptomonedas también registraron pérdidas. Las acciones de empresas vinculadas al sector, como Coinbase y Strategy, sufrieron fuertes bajas.

Temor a una pérdida de confianza

El impacto del ataque no se limita al dinero comprometido. Los analistas advierten que una interrupción en los depósitos y retiros de Binance podría generar problemas de liquidez y afectar las operaciones en otras plataformas.

La principal preocupación es que el episodio debilite la confianza de los usuarios en los exchanges centralizados, que funcionan como intermediarios para comprar, vender y almacenar activos digitales.

Así, la última rueda de octubre dejó un panorama complejo para los mercados internacionales. Por un lado, las tecnológicas enfrentan cuestionamientos sobre la rentabilidad de sus apuestas por la inteligencia artificial. Por otro, el sector cripto atraviesa una crisis de seguridad que podría tener consecuencias más amplias si no logra contener el impacto del hackeo.