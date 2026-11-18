El presidente de China, Xi Jinping, utilizó el escenario de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para presentar ante líderes y empresarios globales los ejes del 15º Plan Quinquenal (2026-2030), la hoja de ruta que definirá el rumbo económico y tecnológico del gigante asiático durante los próximos cinco años.

Con foco en la inteligencia artificial (IA), la robótica, la manufactura avanzada, la energía verde y el fortalecimiento de su mercado interno de consumo, el mandatario envió una señal directa de apertura comercial y cooperación que proyecta efectos concretos sobre las exportaciones y las inversiones en la Argentina.

Durante su intervención ante la comunidad empresarial de la cuenca del Pacífico, Xi subrayó que el nuevo programa estatal excede las fronteras domésticas y busca asociar al capital extranjero en la próxima etapa de transformación productiva de Beijing.

"El 15º Plan Quinquenal no es solo un plano para el desarrollo de China, sino también una invitación a la cooperación que China ha enviado a las comunidades empresariales de todo el mundo", afirmó el jefe de Estado, en un contexto internacional atravesado por el proteccionismo arancelario y la disputa tecnológica con Occidente.

La cumbre de APEC —bloque integrado por 21 economías que concentran cerca del 60% del PBI mundial y la mitad del comercio global— sirvió como vidriera para exhibir el giro estratégico de la segunda economía del planeta.

A diferencia de décadas anteriores basadas en exportaciones industriales de bajo costo, el plan 2026-2030 concentra el presupuesto público, los incentivos fiscales y el crédito estatal en las denominadas "nuevas fuerzas productivas de calidad", apostando a la automatización robótica de fábricas, la integración de la inteligencia artificial en servicios e industrias y el liderazgo global en paneles solares, baterías y electromovilidad.

Para la Argentina, que aunque no integra formalmente APEC mantiene a China como uno de sus principales socios comerciales y financieros, el mensaje de Xi Jinping trazó un mapa preciso de demanda y oportunidades.

La aceleración china en energía verde, redes eléctricas inteligentes y vehículos eléctricos garantiza una demanda sostenida de minerales críticos como el litio y el cobre durante todo el quinquenio, un factor estratégico tanto para los proyectos del norte argentino como para los grandes emprendimientos cupríferos proyectados en provincias cordilleranas como San Juan.

En paralelo, la decisión de Beijing de expandir su mercado interno —impulsado por una clase media superior a los 400 millones de consumidores— sostiene las perspectivas de exportación para la agroindustria argentina, especialmente en carnes, oleaginosas y economías regionales, aunque bajo estándares sanitarios y ambientales cada vez más exigentes.

Asimismo, el excedente de capacidad tecnológica de las firmas chinas abre posibilidades de financiamiento e inversión en parques de energías renovables, infraestructura ferroviaria y telecomunicaciones, en un escenario donde el país deberá equilibrar esos vínculos comerciales con la geopolítica hemisférica.