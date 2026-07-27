La actividad exploratoria en Santa Cruz continúa sumando novedades. El Boletín Oficial de la Provincia publicó tres manifestaciones de descubrimiento de oro y plata presentadas por Yamana Argentina Servicios S.A., correspondientes a las áreas denominadas "Lautaro Este", "Pancho I Este" y "Goniano III", todas ubicadas en el Departamento Deseado.

Los edictos, publicados en la edición Nº 6137 del 24 de julio de 2026, abarcan en conjunto una superficie de 7.001,05 hectáreas, distribuidas en la zona de Cabo Blanco, dentro del Macizo del Deseado, una de las provincias geológicas más importantes del mundo para la exploración de oro y plata.

Según la documentación oficial, la manifestación "Lautaro Este" comprende una superficie de 2.499,99 hectáreas, mientras que "Pancho I Este" abarca 2.500 hectáreas y "Goniano III" otras 2.001,05 hectáreas. Los expedientes fueron iniciados ante la Autoridad Minera de Primera Instancia de Santa Cruz como parte del procedimiento previsto por el Código de Minería para este tipo de descubrimientos.

Las áreas alcanzan distintos establecimientos rurales del noreste santacruceño. Lautaro Este comprende las estancias España, Aguada del Loro y La Julia. Pancho I Este abarca sectores de La Julia, Aguada del Loro y La Porteña, mientras que Goniano III se ubica sobre las estancias Dos Hermanos y El Sacrificio.

Una manifestación de descubrimiento constituye el reconocimiento formal de indicios de mineralización detectados durante trabajos de exploración. El Artículo 53 del Código de Minería establece que estos registros deben publicarse oficialmente para otorgar publicidad al descubrimiento y permitir que eventuales terceros puedan ejercer los derechos que consideren corresponder.

Cumplidos los plazos previstos por la legislación, y de no existir oposiciones, el titular podrá avanzar hacia etapas posteriores del procedimiento minero, entre ellas la mensura de las pertenencias.

Las tres manifestaciones se localizan dentro del Macizo del Deseado, una región de aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados reconocida internacionalmente por su elevada concentración de depósitos epitermales de baja sulfuración. Allí se encuentran algunas de las principales minas metalíferas del país, además de numerosos proyectos que continúan en etapa de exploración.

El análisis de las coordenadas oficiales muestra que Lautaro Este y Pancho I Este se encuentran relativamente próximas entre sí, mientras que Goniano III se ubica más hacia el sector de Cabo Blanco. Esta distribución evidencia la continuidad de programas de exploración regional orientados a ampliar el conocimiento geológico de sectores aún poco desarrollados del Macizo del Deseado.

Es importante señalar que una manifestación de descubrimiento no implica la existencia de un yacimiento económicamente explotable. Se trata de un paso administrativo que protege legalmente un hallazgo mineral y habilita la continuidad de los estudios geológicos, geoquímicos y de perforación necesarios para determinar el verdadero potencial de las áreas identificadas.

Con estos nuevos registros, la exploración continúa mostrando dinamismo en Santa Cruz y confirma que el Macizo del Deseado sigue siendo uno de los principales focos de búsqueda de nuevos recursos auríferos y argentíferos de Argentina.