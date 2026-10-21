La Justicia confirmó al fiscal federal Sergio Mola al frente de la investigación contra Martín Insaurralde en la causa conocida como Yategate. La Cámara Federal de La Plata rechazó un nuevo intento de la defensa del exfuncionario bonaerense para apartarlo del expediente, en el que se investigan presuntas irregularidades patrimoniales y posibles maniobras de lavado de dinero.

La decisión fue tomada por la Sala III del tribunal, que ratificó el rechazo al planteo presentado por los abogados de Insaurralde. Los jueces consideraron que los argumentos expuestos no demostraban circunstancias excepcionales que justificaran revisar la continuidad del fiscal en la causa.

La defensa había cuestionado la actuación de Mola por considerar que perdió objetividad durante la investigación, especialmente después de que solicitara medidas contra el exintendente y su exesposa, Jésica Cirio.

El origen del Yategate

La causa tomó relevancia pública en septiembre de 2023, cuando se difundieron imágenes de Insaurralde durante un viaje de lujo a Marbella, España, junto a la modelo Sofía Clerici, a bordo del yate Bandido.

El episodio provocó un fuerte impacto político. En ese momento, Insaurralde se desempeñaba como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Axel Kicillof, y presentó su renuncia en medio de la controversia.

A partir de ese hecho, la Justicia comenzó a investigar si el patrimonio y el nivel de vida del exfuncionario podían justificarse con sus ingresos declarados.

Las sospechas sobre su patrimonio

Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitaron en 2024 la indagatoria de Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También pidieron avanzar sobre otras personas que podrían haber intervenido en el manejo de sus bienes.

Entre los elementos analizados figuran propiedades, vehículos, movimientos bancarios y viajes al exterior. La hipótesis de la Fiscalía es que existirían diferencias entre los ingresos que el exfuncionario habría percibido durante su trayectoria pública y los gastos y bienes detectados.

En julio de 2026, un peritaje incorporado al expediente señaló inconsistencias patrimoniales que forman parte de las pruebas bajo análisis.

La investigación continúa abierta y las sospechas deben ser determinadas en el proceso judicial. La confirmación de Mola implica que el fiscal seguirá interviniendo en el expediente mientras avanzan las medidas para esclarecer el origen de los bienes investigados.