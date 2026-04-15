YPF logró un crecimiento sin precedentes en el bloque La Angostura Sur, en Vaca Muerta, al multiplicar por 20 su producción en menos de 18 meses. El área pasó de extraer 2.000 barriles diarios a alcanzar los 47.000, consolidándose como uno de los desarrollos más productivos del país.

El salto productivo posiciona al bloque entre los cinco más importantes de la formación neuquina, en un contexto de expansión del petróleo no convencional en la Argentina. Además, se trata de un activo operado al 100% por la compañía estatal, lo que refuerza su rol estratégico dentro del esquema energético nacional.

Desde la empresa explicaron que este crecimiento fue posible gracias a un cambio integral en el modelo operativo, basado en diseño modular, escalabilidad y monitoreo en tiempo real. Estas herramientas permitieron optimizar el rendimiento de cada pozo y acelerar los tiempos de desarrollo.

Uno de los pilares de esta transformación fue la utilización del centro de control RTIC (Real Time Intelligence Center), desde donde se supervisan en simultáneo las operaciones, permitiendo tomar decisiones en tiempo real y mejorar la eficiencia productiva.

El avance también estuvo acompañado por mejoras técnicas en la perforación, con récords de velocidad y optimización en los procesos, lo que permitió reducir costos y acortar los plazos de puesta en marcha de los pozos.

Este crecimiento exponencial no tiene antecedentes en el desarrollo shale local y convierte a La Angostura Sur en un caso testigo del nuevo modelo de explotación en Vaca Muerta, basado en eficiencia, digitalización y escalabilidad.

De esta manera, YPF consolida su liderazgo en la producción no convencional y refuerza el posicionamiento de Argentina en el mapa energético global, con Vaca Muerta como uno de los principales motores de crecimiento del sector.