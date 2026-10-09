YPF proyecta presentar en 2027 un proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por unos US$ 4.500 millones para desarrollar la formación de Vaca Muerta en el sur de Mendoza. La iniciativa busca ampliar la producción de hidrocarburos no convencionales y convertir a Malargüe en un nuevo polo de actividad petrolera.

El anuncio fue realizado este viernes por el presidente de la compañía, Horacio Marín, durante una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente provincial, Jimena Latorre.

La estrategia contempla integrar dos áreas operadas por YPF, CN VII A y Paso Bardas, para avanzar con un desarrollo de mayor escala. La propuesta todavía se encuentra en una etapa inicial y deberá superar distintas instancias técnicas y regulatorias antes de concretarse.

Marín explicó que los primeros resultados de los pozos exploratorios fueron alentadores y que la empresa incorporó la continuidad del plan a su presupuesto para 2027, sujeto a la aprobación del directorio.

El objetivo es ampliar la producción petrolera

La inversión estimada de US$ 4.500 millones está vinculada con el potencial productivo identificado en las áreas del sur mendocino. Según las proyecciones difundidas por las autoridades provinciales, el desarrollo podría alcanzar un potencial de producción de alrededor de 90.000 barriles, aunque esa cifra deberá precisarse a medida que avance la exploración.

Mendoza produce actualmente cerca de 50.000 barriles diarios de petróleo, por lo que el desarrollo no convencional representa una oportunidad para ampliar la actividad en una provincia afectada por la declinación de sus yacimientos convencionales.

Cornejo destacó que la apuesta de YPF puede contribuir a sostener la producción y favorecer la llegada de otros operadores interesados en la formación. La provincia busca aprovechar los recursos identificados en el sur para impulsar una nueva etapa de inversiones hidrocarburíferas.

Tres nuevas perforaciones en Malargüe

Como parte de la estrategia, YPF prevé realizar tres nuevas perforaciones exploratorias para profundizar los estudios sobre la formación. Los trabajos permitirán obtener más información sobre las características geológicas y el comportamiento de los pozos, datos necesarios para evaluar la viabilidad de una explotación a gran escala.

La compañía ya cuenta con trabajos exploratorios en las áreas involucradas. La intención es continuar con las perforaciones durante 2026 y utilizar los resultados para definir las siguientes etapas del proyecto.

Latorre señaló que los recursos identificados todavía deben convertirse en reservas certificadas. Ese proceso resulta clave para establecer con mayor precisión el volumen que podría extraerse y respaldar las decisiones de inversión.

Qué falta para ingresar al RIGI

El siguiente paso será avanzar en los estudios técnicos, las definiciones regulatorias y los permisos necesarios para integrar las dos áreas bajo un esquema orientado a la producción no convencional.

El ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones permitiría a la iniciativa acceder a los beneficios previstos para proyectos que cumplan con sus requisitos. Sin embargo, la presentación formal aún no se concretó y la inversión anunciada no constituye una aprobación definitiva.

Si el proyecto avanza, Mendoza podría sumar una de las inversiones petroleras de mayor escala de su historia reciente y ampliar su participación en el desarrollo de Vaca Muerta, una formación que ya transformó la actividad energética en Neuquén.