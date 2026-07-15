YPF Luz dio un paso clave en su estrategia de expansión al iniciar el proceso para cotizar sus acciones en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York mediante una oferta pública inicial (IPO), una operación que podría marcar el regreso de una empresa argentina al mercado bursátil estadounidense tras más de siete años.

La compañía, subsidiaria de YPF, presentó el formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de supervisar los mercados financieros de ese país. Según trascendió, las acciones operarían bajo el símbolo YLUZ.

Desde la empresa aclararon que se trata de un paso formal dentro de un proceso sujeto a la aprobación de los organismos regulatorios y a las condiciones del mercado.

"La declaración de registro aún no se encuentra vigente, por lo que no se pueden vender valores ni aceptar ofertas de compra hasta que ello ocurra", explicaron.

De acuerdo con un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la operación incluiría la venta de parte de la participación que posee BNR Power Investments, titular del 25% del capital accionario de la empresa, mientras que el 75% restante continúa en manos de YPF.

Al tratarse de una oferta secundaria, YPF Luz no recibirá recursos provenientes de la colocación de las acciones, ya que los fondos corresponderán al accionista vendedor.

Hasta el momento no se informó el cronograma de la oferta ni el monto que se buscará captar en el mercado. La operación contará con Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup como coordinadores globales, mientras que BNP Paribas, Itaú BBA, JP Morgan y Santander actuarán como colocadores conjuntos.

Analistas del mercado señalaron que esta iniciativa forma parte de una serie de movimientos que podrían dinamizar el mercado de capitales argentino en los próximos meses. Desde la consultora Outlier destacaron que se trata de la segunda solicitud de este tipo durante el mes, luego de la presentada por Genneia, y mencionaron que otras compañías como Metrogas y Transener también analizan operaciones similares. A ello se suman las privatizaciones impulsadas por el Gobierno nacional, que incluyen empresas como AySA, Banco Nación y activos de generación de Enarsa.

Con 12 años de trayectoria, YPF Luz produce alrededor del 10% de la energía eléctrica del país mediante 17 activos y proyectos distribuidos en ocho provincias argentinas.

La eventual salida a Bolsa tendría además un valor simbólico para el mercado financiero argentino. La última empresa nacional que debutó en Wall Street fue Vista, en 2019, mientras que anteriormente lo habían hecho Corporación América y Central Puerto a comienzos de 2018.

Especialistas atribuyen este renovado interés por acceder al mercado de capitales internacional al mejor escenario financiero para el sector energético, impulsado por la reducción del riesgo país, la actualización tarifaria y los incentivos para grandes inversiones. No obstante, recuerdan que el proceso de autorización requiere la presentación de una amplia documentación financiera y el cumplimiento permanente de estrictas obligaciones de transparencia e información para los inversores.