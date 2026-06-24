YPF podrá vender hamburguesas de McDonald’s en sus estaciones de servicio

YPF y McDonald’s sellaron una alianza estratégica que permitirá incorporar la reconocida cadena de comidas rápidas a estaciones de servicio de la petrolera en Argentina. El acuerdo busca combinar la red de abastecimiento y servicios de YPF con la propuesta gastronómica de Arcos Dorados, compañía que opera la marca en el país y América Latina.

YPF y McDonald’s sellaron una alianza estratégica. FOTO: Gentileza

El anuncio fue realizado en la Torre YPF, en Puerto Madero, con la presencia del presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, y el Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, Woods Staton.

“Esta alianza representa un paso clave en nuestra estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente”, afirmó Marín, quien destacó que el objetivo es llevar la propuesta de McDonald’s a lugares donde la presencia de YPF permite ampliar el alcance del servicio.

Por su parte, Staton señaló que el acuerdo representa una oportunidad para unir “dos marcas muy arraigadas en los argentinos” y ampliar la llegada de McDonald’s a nuevos espacios de consumo.

La iniciativa contempla distintos formatos de integración entre las estaciones YPF y los locales de la cadena de hamburguesas. Entre las alternativas se encuentran:

Local independiente: una construcción separada dentro de la estación, con posibilidad de sumar servicio AutoMac (Drive Thru).

Integrado con salón compartido: ambas propuestas compartirán el espacio de atención y mesas para clientes.

Integrado sin salón compartido: un local dentro de la estación, pero con funcionamiento separado.

Dónde abriría el primer McDonald’s de una estación YPF

Aunque el proyecto todavía se encuentra en etapa inicial, la primera estación conjunta podría estar en la provincia de Río Negro. Según explicó Horacio Marín, allí se instalaría el primer McDonald’s asociado a una estación YPF, en el marco del proyecto Argentina LNG.

Además, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una de las estaciones que aparece como candidata para ser la primera en ofrecer hamburguesas y combos de la cadena es la ubicada en el cruce de Avenida del Libertador y Melo, en Vicente López.

La alianza forma parte del proceso de transformación que impulsa YPF sobre su red de estaciones de servicio, con nuevos formatos orientados a mejorar la experiencia del cliente. La compañía ya avanzó con modelos diferenciales como las estaciones YPF Black y RefiPlus, además de la incorporación de sistemas como el autodespacho y herramientas digitales de pago.

Para Arcos Dorados, la llegada a las estaciones de servicio representa una nueva vía de expansión en Argentina, con el objetivo de acercar la experiencia McDonald’s a más consumidores y generar nuevos puestos de trabajo en las comunidades donde opere.