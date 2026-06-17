En un paso estratégico para el futuro energético del país, YPF y Tesla firmaron una carta de intención para explorar proyectos conjuntos vinculados a la movilidad eléctrica, la infraestructura energética y el almacenamiento de energía. El acuerdo fue alcanzado durante la visita del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, a la Gigafactory de Tesla en Texas, una de las plantas industriales más avanzadas del mundo.

La reunión permitió intercambiar experiencias sobre innovación tecnológica y analizar oportunidades de colaboración entre ambas compañías. Según informó YPF, el objetivo es evaluar el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos y proyectos de almacenamiento energético a gran escala.

Tras el encuentro, Marín destacó la importancia del acuerdo y el potencial que representa para el futuro del sector energético argentino. “Hoy dimos un nuevo paso hacia el futuro. Firmamos un primer acuerdo marco con Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías”, expresó el titular de la petrolera estatal.

Uno de los principales ejes de trabajo será la instalación de infraestructura de carga rápida en puntos estratégicos del país. La iniciativa buscará combinar la experiencia global de Tesla en electromovilidad con la amplia red de estaciones y presencia territorial que posee YPF en Argentina.

Además, ambas empresas analizarán posibles desarrollos relacionados con sistemas de almacenamiento de energía, abastecimiento eléctrico e innovación aplicada al sector energético, en un contexto global marcado por la transición hacia tecnologías más limpias y sustentables.

La visita a la Gigafactory también permitió a la delegación argentina conocer de primera mano los procesos tecnológicos y productivos de Tesla, líder mundial en soluciones de movilidad eléctrica y almacenamiento energético.

Con este acercamiento, YPF busca posicionarse como un actor clave en la transformación energética que atraviesa el mundo, impulsando proyectos que modernicen la infraestructura nacional y preparen al país para los desafíos de la movilidad del futuro.