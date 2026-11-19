La Zona Franca de Jáchal podría tener a su futuro operador definido durante el primer trimestre de 2027. Tras la aprobación del nuevo reglamento por parte de Nación, San Juan comenzará a preparar los pliegos para licitar la concesión y, en paralelo, buscará financiamiento del Fideicomiso Veladero para ejecutar las primeras obras en el predio de 110 hectáreas. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

“Era el siguiente paso que estábamos esperando”, afirmó el funcionario sobre la autorización nacional. Explicó que el reglamento anterior databa de 1996 y necesitaba una actualización porque el proyecto tendrá una orientación vinculada con los servicios y los proveedores mineros.

“La Zona Franca que queremos promover está orientada al desarrollo de servicios y proveedores mineros”. Gustavo Fernández.

Cuándo licitarán al operador

La intención del Gobierno es lanzar el concurso antes de terminar 2026, aunque Fernández reconoció que los tiempos son ajustados. Si no llegan en diciembre, el llamado se realizará a fines de enero o durante los primeros días de febrero.

Gustavo Fernández, ministro de Producción.

“Para que dentro del primer trimestre del año próximo tengamos ya también resuelto el tema del operador”, anticipó. La empresa seleccionada deberá hacerse cargo de las inversiones necesarias para el funcionamiento, además de administrar el complejo.

Sobre el alcance del concurso, el ministro consideró que correspondería una licitación nacional, aunque aclaró que esa definición deberá surgir del análisis de la comisión encargada del proceso.

El Fideicomiso Veladero financiaría las primeras obras

Otro de los avances es que la Provincia podrá solicitar al Fideicomiso Veladero que financie la infraestructura básica del terreno. El pedido por US$4 millones ya había sido anticipado por Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, en una publicación anterior de DIARIO HUARPE.

Fernández explicó que para gestionar esos recursos necesitaban completar varios pasos administrativos, entre ellos contar con el terreno, el proyecto de obras, la ley de expropiación y una mensura actualizada.

Además, confirmó que Fiscalía de Estado inició el juicio de expropiación hace algunas semanas. “Con el juicio de expropiación iniciado y el reglamento operativo podemos también solicitar al fideicomiso que apruebe la realización de obras de esta infraestructura temprana”, señaló.

Los trabajos contemplarían cierres, portales y caminos de acceso, aunque todavía falta que el fideicomiso evalúe y autorice el financiamiento. Por eso, no hay una fecha confirmada para su ejecución.

Qué inversiones deberá hacer el operador

Fernández diferenció las obras iniciales de las inversiones que tendrá que realizar la empresa adjudicataria. Mientras que la infraestructura básica se buscará financiar con el fideicomiso, el concesionario deberá desarrollar las instalaciones internas necesarias para operar.

“Hay dos instancias”, explicó el ministro, quien aclaró que el operador tendrá que asumir las obras complementarias y hacerse cargo de la gestión del complejo.

La intención es que la Zona Franca funcione como un centro logístico e industrial vinculado con la minería, con instalaciones para almacenar mercaderías, equipos e insumos.

La posibilidad de extender el régimen a otros departamentos

El nuevo reglamento también abre la posibilidad de habilitar subzonas francas en otros puntos de San Juan. Fernández explicó que la actualización normativa permitirá analizar esa alternativa en el futuro.

“Necesitábamos actualizarlo para poder operar la Zona Franca en general y pensar también en el futuro la posibilidad de habilitar subzonas francas en otros departamentos”, sostuvo.

Por ahora, esa posibilidad no tiene localizaciones ni plazos definidos. El objetivo inmediato es completar los pliegos, seleccionar al operador y conseguir los recursos para comenzar las obras en Campo Los Blanquitos, junto a la Ruta Nacional 150.