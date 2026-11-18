El Gobierno nacional aprobó el nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Zona Franca de Jáchal, una decisión que permite a San Juan avanzar hacia la licitación del concesionario que tendrá a su cargo el desarrollo y la administración del predio. La medida representa un nuevo paso para concretar un proyecto que lleva más de tres décadas sin ponerse en funcionamiento y que busca convertirse en un centro logístico e industrial vinculado principalmente con la actividad minera.

La aprobación quedó establecida mediante la Resolución 2000/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, firmada el martes 17 de noviembre por Luis Caputo. La normativa deroga expresamente la Resolución 79 de 1996 y establece un nuevo marco de funcionamiento adaptado a las actuales necesidades productivas de San Juan.

El documento señala que la actualización responde al perfil minero-industrial proyectado para la Zona Franca y a las necesidades logísticas de los emprendimientos de cobre y oro que se desarrollan en la provincia.

Con esta autorización, la gestión del gobernador Marcelo Orrego podrá avanzar en la elaboración y aprobación de los pliegos para seleccionar, mediante una licitación, al concesionario que tendrá la responsabilidad de desarrollar la infraestructura necesaria y administrar el complejo.

Qué falta para que funcione la Zona Franca

Aunque la aprobación nacional representa un avance administrativo importante, todavía quedan etapas por cumplir antes de que la Zona Franca pueda comenzar a operar.

El próximo paso será definir las condiciones de la licitación y convocar a las empresas interesadas en asumir la concesión. Posteriormente, deberá seleccionarse al operador y avanzar con las obras de infraestructura y las habilitaciones correspondientes.

El nuevo reglamento fue elaborado por la Comisión de Evaluación y Selección de San Juan, presidida por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, e integrada también por el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar.

La actualización permitirá adecuar el futuro funcionamiento del complejo a la realidad económica provincial, especialmente por el crecimiento de los proyectos mineros y la necesidad de contar con infraestructura para el almacenamiento, movimiento y abastecimiento de insumos.

Un predio de 110 hectáreas junto a la Ruta 150

La futura Zona Franca estará ubicada en Campo Los Blanquitos, al oeste de San José de Jáchal, sobre un terreno de 110 hectáreas con acceso directo a la Ruta Nacional 150.

Su localización fue elegida por su conexión con el Corredor Bioceánico y su cercanía estratégica con las rutas utilizadas para acceder a los principales proyectos mineros de la cordillera.

El objetivo es que las empresas puedan disponer de instalaciones para almacenar mercaderías, equipos y materiales bajo un régimen aduanero especial, con posibilidades de reducir costos logísticos y mejorar los procesos de abastecimiento.

Además de la minería, el proyecto apunta a generar oportunidades para transportistas, proveedores y empresas de servicios, con potencial para incorporar mano de obra del departamento.

Un proyecto que busca salir de tres décadas de espera

La Zona Franca de Jáchal tiene sus antecedentes en el convenio de adhesión firmado entre San Juan y la Nación en 1994. Sin embargo, distintos obstáculos administrativos y vinculados con la disponibilidad de terrenos impidieron que el proyecto se concretara.

Durante la actual gestión provincial se avanzó en la recuperación del proceso, la aprobación de una ley de expropiación para disponer de un nuevo terreno y la autorización nacional para trasladar su emplazamiento desde la antigua estación ferroviaria hasta Campo Los Blanquitos.

La aprobación del nuevo reglamento se suma ahora a esas gestiones y abre el camino para la búsqueda de un operador.

En ese contexto, Alfredo Aciar destacó las posibilidades económicas que representa el proyecto para el departamento.

“Es una noticia que puede cambiar el futuro de nuestro departamento. Gracias al impulso del gobernador Marcelo Orrego y al trabajo del equipo de Producción, que conduce el ministro Gustavo Fernández, hoy tenemos una herramienta para que las inversiones dejen trabajo en Jáchal: proveedores, transportistas y mano de obra local”, expresó.De todos modos, la generación efectiva de inversiones y puestos de trabajo dependerá de que se concrete la licitación, se desarrollen las instalaciones y las empresas comiencen a operar en el predio.