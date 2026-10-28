Senadores peronistas presentaron en el Senado un proyecto de ley para restituir integralmente los beneficios de Zona Fría y establecer nuevas herramientas de protección frente a los aumentos de las tarifas de gas. La iniciativa, denominada Sistema de Abrigo Sostenible de Acceso al Gas (ABRIGAS), busca limitar el impacto del servicio sobre los ingresos familiares y recuperar el autoabastecimiento energético como una prioridad nacional.

La propuesta llega después de la sanción de la Ley 27.828, que modificó el régimen de Zona Fría y restringió el alcance de los beneficios diferenciales, al mantenerlos para determinadas regiones y establecer condiciones específicas para acceder a bonificaciones adicionales.

El proyecto plantea un nuevo esquema de protección tarifaria para hogares de ingresos bajos y medios, con especial atención a las regiones que necesitan mayor consumo de gas para calefaccionarse durante los meses de frío.

La senadora rionegrina Ana Marks explicó que ABRIGAS busca “recuperar el autoabastecimiento como objetivo prioritario, fortalecer la protección del mercado interno y evitar que el precio internacional del gas se traslade directamente a las familias argentinas”. En esa línea, sostuvo: “Siendo el segundo país en exportación de gas no convencional, tenemos que garantizar tarifas justas a nuestro pueblo”.

Entre las principales medidas, la iniciativa propone restablecer las bonificaciones de Zona Fría, con descuentos del 70% para los hogares de menores ingresos y del 50% para los de ingresos medios. También contempla ampliar los bloques de consumo subsidiado y establecer límites al peso de las facturas en los presupuestos familiares.

La senadora santacruceña Alicia Kirchner detalló que el proyecto fija topes para que la factura correspondiente al consumo protegido no supere el 10% del salario mínimo, vital y móvil en los hogares de ingresos bajos ni el 15% en los de ingresos medios. Además, incorpora mecanismos para limitar el impacto de aumentos extraordinarios en el precio del gas.

Durante la presentación, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó la política energética del Gobierno de Javier Milei. “El aumento del peso de las tarifas sobre los hogares y los costos energéticos que enfrenta el sector productivo ponen en discusión un modelo que condiciona el consumo, la actividad económica y el empleo”, afirmó.

El financiamiento del sistema provendría de recursos de los derechos de exportación de hidrocarburos, regalías offshore y aportes de grandes usuarios. Según la propuesta, el esquema no incluiría un cargo específico sobre las facturas de los usuarios residenciales ni de las pequeñas y medianas empresas.

“ABRIGAS busca garantizar que el acceso al gas no dependa de la capacidad económica de cada familia ni de las condiciones climáticas del lugar donde vive”, concluyó Marks.