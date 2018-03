Vicente Marrelli termina con las incertidumbres en el Santa Bárbara

En unos días más, el gobierno de la provincia va a entregar otro barrio; y entre los adjudicatarios, 16 familias del asentamiento Santa Bárbara. Esas que fueron las primeras que llegaron al lugar y las censaron al poco tiempo de instaladas.

Con el paso del tiempo, más familias fueron sumándose al asentamiento capitalino y hoy el número supera las 42 , viviendo, todas, en condiciones indignas. Pero para todas, no hay.

“Por más que usurpen terrenos, que protesten, que griten, que corten calles, al otro día el gobierno no les va a dar viviendas; porque la vivienda no es un tarro de leche que se consigue fácilmente”.

Ante las incertidumbres que se habían generado en el Santa Bárbara sobre el futuro de los que se quedan, y los planteos de derrumbes de los ranchos que quedarán vacíos, el titular de la secretaría de viviendas dijo:

“Nosotros como Estado no podemos entrar a ningún terreno privado bajo ningún concepto” , sentenció Marrelli. “Por lo tanto no se va a demoler ningún rancho ni los de que se van ni de los que se quedan”.

Con esta explicación el secretario de Viviendas echa por tierra todos los rumores que se venían tejiendo en estos días en el Santa Bárbara (ver nota relacionada).

No obstante el problema ahora se presenta en esa comunidad, en relación a las viviendas que quedan desocupadas. Ya que algunos de los que se están por ir, las están ofreciendo para que otras familias sin techo las ocupen. Es decir, en vez de que el número de precariedad habitacional disminuya en la zona, se va a mantener, o por el contrario, podría llegar a aumentar, ya que todavía hay más espacio en la zona.

El titular de la secretaría de la Vivienda se mostró molesto por las presiones que muchas veces estos sectores sociales imprimen al gobierno para conseguir una vivienda.

“Nosotros no respondemos por presión” , remarco Marrelli “y no podemos permitirlo porque en esa misma situación están muchos sanjuaninos que esperan respetuosamente”.

Según Marrelli, cuando el asentamiento se forma se censó a 16 familias; pero a las semanas ya habían otras 20, y así el número siguió en aumento

“Esto es de todos los días, en los diferentes departamentos. Y nosotros no podemos hacer mucho más, porque no podemos decirle al que está construyendo las viviendas, mire, no me entregue 30, deme 50, porque a último momento se asentaron otras familias en el lugar y quieren casas… Por eso, así, no”