La mamá de la chica que mató al novio dijo que “va a pagar por lo que hizo”

La mamá de Nahir Galarza, la joven de 19 años que mató a Fernando Pastorizzo, se encontraba quebrada ante el hecho. Trataba de esquivar las cámaras que estaban en las puertas de Tribunales mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.

“Esto es un sueño del que quiero despertar, me siento muy mal. Es difícil, nunca se me hubiera pasado por la mente que iba a pasar algo así”, expresó la mamá. Además, aseguró que “ella me dijo que estaba sufriendo, que estaba mal. Yo, cuando la vi que estaba lastimada quería ir a hacer la denuncia”. Pero le dijo que no se meta, porque eran sus cosas.

La familia Galarza vivió toda la vida en Gauleguaychú. Describen a su hija como una chica saludable que “no fuma, no se droga”. Además, pasó a segundo año de la carrera de Abogacía, y ayuda en las tareas de la casa.

“La gente te dice cosas. Todos quieren lincharla, pero ya está, ya se entregó. Ya va a pagar por lo que hizo. Pero la gente es mala. No sé para qué hacen marchas, no sé qué quieren. ¿Que la ponga en medio de la plaza y todos la linchen? No sé, no entiendo”, dice la mujer. Agrega que “no sé qué se le cruzó por la cabeza, por qué hizo esto. No entiendo, nadie está libre de eso”, concluyó.

