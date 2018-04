Viuda del colectivero: “Mi hija me decía que papá se fue al cielo”

La viuda de Leandro Alcaraz, el chofer de colectivos asesinado el domingo en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, afirmó que no cree en la Justicia y que teme que el detenido menor de edad “salga”.

“Veo gente que entra y sale como si nada, y uno es menor y tengo miedo que de que salga. Es lo que más me preocupa”, dijo Jésica, al ser consultada sobre los dos sospechosos presos.

“Tengo miedo por la vida de cualquiera. Yo quiero que lo que le pasó a mi hija no le pase a nadie”, dijo la mujer.

“Se llevaba un teléfono viejo por si le robaban. Pero no le quisieron robar”, contó la mujer entre lágrimas y recordó que su marido “se fue a trabajar como siempre” el domingo pasado.

Sobre cómo se enteró del crimen, indicó que ella se encontraba sola junto a su hija en su casa y recibió la primera información parcial de una amiga que es pareja de otro chofer.

“Mi hija trataba de hacerme reír y me decía que me quede tranquila que papá se fue al cielo en el colectivo volando. ‘Capaz nos está viendo mamá, yo te muestro su foto para que no estés triste'”, dijo la viuda.

Para cerrar, afirmó: “Le pido a los jueces que hagan Justicia. Nunca confié en la Justicia. Hace unos meses mataron a un primo para robarle la moto. Acá en La Matanza”.