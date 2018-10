Desvalijaron la casa de un ídolo de San Martín

El ex jugador de San Martín, Gino Laciar, fue desvalijado este sábado por la noche en su casa del Barrio San Expedito. “Me da bronca porque no tengo lujos, vivo el día a día”, expresó a DIARIO HUARPE. Estimó que le sacaron entre 25 mil o 30 mil pesos en electrodomésticos.

El histórico delantero del equipo de Concepción explicó a este medio que el hecho se dio el sábado cerca de las 21 y que un vecino pudo ver a tres delincuentes, aunque no los pudo identificar. Los ladrones revolvieron todas las habitaciones de la vivienda.

“Me llevaron todo: una cafetera, un microondas, una Tablet, un aparato de televisión satelital, entre otras cosas”, describió Gino Laciar. “Encontramos con mis vecinos, un plasma tirado en el fondo con un acolchado”, añadió.

“La policía se portó muy bien. En la Comisaría Sexta me tomaron la denuncia”, continuó el ex delantero. Sin embargo, los agentes le explicaron a ex DT de Unión y Colón Juniors que pueden que atrapen a los malvivientes, pero que será difícil encontrar los elementos robados.