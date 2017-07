Uñac sobre Lozano: “La próxima tiene que ir con chofer, él iba manejando”

El gobernador de la provincia estuvo en la llegada de Monseñor Jorge Lozano en el Aeroclub de Pocito. Sergio Uñac comentó cuales fueron las primeras palabras que le dijo Lozano: “estoy muy bien Sergio, quédate tranquilo”. Además, Uñac agregó que “se lo veía bien pero golpeado. Venía con su hermano y no tengo mucho más detalles”.

El accidente que se produjo en la Ruta 150 a horas de la tarde y el Gobernador comentó que “la próxima vez tiene que ir con chofer, él iba manejando, ha dado varios tumbos pero lo importante es que está bien”.

Con respecto al rápido accionar del Gobierno que dispuso que el traslado de Monseñor sea en el helicóptero provincial, explicó que “dispusimos su traslado en helicóptero para acelerar el mismo. Allá (en Jáchal) se le han hecho las primeras atenciones y ahora se le va a hacer un estudio mucho más exhaustivo. Se trasladan desde el hangar hasta el Hospital Rawson”.

En relación al estado de salud de Lozano, el gobernador concluyó: “Yo no aventuraría ningún tipo de diagnóstico porque no sé qué han hecho en Jáchal. No venía él como para hacerle demasiadas preguntas. Su hermano venía con él, venía parado y se trasladó a pie hasta la ambulancia. Monseñor Lozano venía en camilla. Me transmitió tranquilidad y agradeció todo lo que ha predispuesto San Juan”.