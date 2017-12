Caballero le contestó a Quattropani por la “Cena de Gala”

La Noche de Gala o Cena de Gala que organiza el Poder Judicial de San Juan despertó fuertes críticas del fiscal general, Eduardo Quattropani, quien la tildó de bochornosa. Además de aclarar que la Justicia está para darle respuestas a la sociedad y no para festejos.

Luego de estos dichos, el presidente de la Corte, Adolfo Caballero, salió a contestar. De manera más suave, pero defendiendo la iniciativa que tuvo el máximo tribunal.

“El fiscal general tal vez dijo esto estando enojado (entre risas). No conozco el concepto que él tiene de bochornoso. A mí, en lo personal, no me da vergüenza ni asistir a una cena, ni escuchar villancicos”, dijo Caballero.