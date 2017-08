Gloria Cimino, precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, dialogó con DIARIO HUARPE en la previa de las PASO y sentenció que una de sus propuestas es que toda empresa que despida personal debe ser estatizada. También hizo referencia a inflación, seguridad y corrupción.

¿Qué hace cuando no hace política?

– He tenido trabajos diversos como empleada en comercios y fábricas. Recientemente me he jubilado.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

– Si se puede comprar se hace el asado para la familia.

¿De llegar al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la seguridad?

– Creemos que primero hay que denunciar el fondo del problema, que es la pobreza y la desocupación. Desde hace muchos gobiernos atrás no hubo políticas serias como para incorporar una gran cantidad de gente al mercado laboral con fuentes de trabajo dignas. Resulta que hoy tenemos que la mitad de los niños son pobres. Son informes nacionales. En San Juan el 30% de los jóvenes no consigue trabajo. Entonces es el punto más importe. Pero tenemos otras propuestas. Las fuerzas policiales deben tener sus jefes elegidos por el voto popular.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

– Debemos tener una ley que prohíba suspensiones y despidos. Y que la empresa que no se haga cargo que sea estatizada, que produzca con control de sus trabajadores.

¿Cómo se baja la inflación?

– Primero, un punto que podría aliviar el salario, es sacar el impuesto de IVA para los productos de la canasta familiar. Y después tenemos el otro problema que es la formación de precios. Resulta que los productores ven muchos rubros diferentes. El productor recibe una ínfima parte de lo que se cobra. El que se enriquece es el intermediario, las grandes cadenas de supermercados, el mercado central. Entonces tenemos dos sectores muy perjudicados, los productores y los trabajadores. Y en el medio el intermediario que engrosa su bolsillo. El Estado debería intervenir en la formación de esos precios, poner límites en relación al costo real del productor.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

– Primero, los corruptos deberían ir presos. Estos funcionarios, personas que han estado manejando el dinero público, deberían demostrar cómo se han enriquecido hoy. Si no lo pueden demostrar que lo devuelvan. Que vayan presos y la devuelvan. Realmente la justicia es extremadamente lenta y para los ricos más lenta todavía. Nosotros tenemos una postura en relación a los jueces que también sean elegidos por voto popular. La Corte Suprema debería ser elegida por voto popular. Y que los juicios se hagan con jurado, doce personas comunes que puedan opinar y resolver la condena de estos corruptos. Pero a esta justicia no le tengo confianza.

¿Por qué habría que votar a la izquierda?

– No hemos estado ni con uno ni con otros. Con todo el amor que le tenemos a la provincia, no estamos bien. La producción regional está en decadencia. Tenemos una minera que hace años nos contamina y no deja nada acá. Se lleva sus riquezas al exterior. En ese sentido, llamo al pueblo que medite porque hay que hacer un cambio, hay que buscar otra opción. Nosotros nos ponemos a disposición de la clase trabajadora y de estar en sus problemas.