Paritarias: el Gobierno incluiría la cláusula gatillo si empiezan las clases

Durante una reunión que se extendió más de tres horas, representantes de los ministerios de Hacienda y Educación con los secretarios de los tres gremios docentes llevaron a cabo el segundo encuentro paritario. La discusión se produjo 10 días después del primer acercamiento, momento en el cual los sindicatos rechazaron el 15,5 por ciento de aumento salarial ofrecido por el Gobierno de Sergio Uñac.

De acuerdo a lo explicado por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, no hubo un nuevo ofrecimiento porcentual, sino que sobre la base de ese 15,5 por ciento el Gobierno se comprometió a mejorar las cuotas de tres a dos y pasar el ex Fondo Compensador al recibo de sueldo como suma remunerativa y no bonificable.

Pero, además, añade la particularidad de que habría cláusula gatillo activada por inflación siempre y cuando los gremios como contrapartida se comprometan a iniciar el ciclo lectivo sin realizar medidas de fuerza.

“Fue una ardua reunión, la verdad que hemos podido avanzar en trabajar en una propuesta en concreto para el próximo jueves que incluye mejorar el porcentaje en algo respecto de lo que habíamos acordado incorporando el ex Fondo Compensador como suma remunerativa y no bonificable. Esto tiene impacto en aquellos docentes que están acumulando salario para la jubilación y que es un esfuerzo importante que hace la provincia en cuanto a costo”, reconoció el funcionario.

También agregó que “vamos a mejorar la propuesta de los tramos de manera que el primero sea mayor al segundo. Y finalmente vamos a trabajar para ver en cuánto podemos mejorar ese 15,5 por ciento, pero eso va a resultar del costo posible que nosotros podamos incorporar habida cuenta de estas mejoras”.

Respecto de la cláusula gatillo, mecanismo que se acordó la paritaria pasada y se activó en enero de este año, Gattoni dijo que “tiene que ver con esfuerzos compartidos por parte de los sectores gremiales de buscar mecanismos de discusión y de protesta ceñidos al ámbito provincial y garantizando el normal desenvolvimiento del sistema educativo”.

No obstante, manifestó que este ítem “no es condicionar el paro”, sino que es buscar una medida de fuerza distinta. A continuación, Gattoni resaltó que “hemos dejado absolutamente ratificado que en caso de paro, nosotros vamos a proceder al descuento de haberes”.

“Hemos pasado a cuarto intermedio hasta el jueves, ellos van a conversar con las bases y en función del esfuerzo que los gremios manifiesten hacer para tratar de que el sistema educativo funcione en plenitud, nosotros vamos a evaluar la aplicación de la cláusula gatillo”, finalizó.

Por su parte, la secretaria general de UDAP, Graciela López, afirmó que en el encuentro “estuvimos charlando porque estamos en una situación bastante difícil ya que la Nación no aporta nada y nosotros necesitamos un incremento”.

La sindicalista contó que la entidad que preside convocará a plenario para analizar con las bases los pasos a seguir y el próximo jueves en horas del mediodía se volverán a encontrar con el Gobierno.