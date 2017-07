San Juan ahorró $600 millones por revisar contratos de la gestión anterior

Con la premisa de eficientizar el gasto público, el gobierno de Sergio Uñac revisó distintos contratos que venían desde la gestión anterior y de cara al presente año logró el ahorro de $600 millones. Una cifra para nada despreciable que le posibilita, entre otras cuestiones, continuar sin mayores sobresaltos con las diferentes obras que hay en ejecución en momentos donde los fondos desde nación no llegan de la forma esperada.

Del monto antes mencionado, poco más de $300 millones corresponden al ahorro logrado por haber cambiado de manos la ART de los empleados estatales. Vale recordar que desde el pasado primero de febrero el nuevo prestador de servicios es Provincia Seguros, en lugar del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. También existió una importante reducción en el monto del contrato que el Ministerio de Educación pagaba por la conectividad del edificio. En 2015, durante la gestión de José Luis Gioja, desembolsó $200 millones y para este 2017 esa cifra quedó en $75 millones, ahorrando $125 millones. El gobierno de Uñac logró refinanciar el 1,9% que se descontaba de AFIP y esto significó $200 millones para las arcas locales.

“Hemos armado un paquete global de aproximadamente $600 millones de ahorro que nos permite refinanciar obras y hacer diferentes cuestiones que no podríamos realizar con las condiciones actuales”, dijo Roberto Gattoni, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia.

En este sentido el funcionario aclaró que “nosotros no comparamos si es de la gestión pasada o no, sino que estamos buscando eficientizar el gasto más allá de quien lo realizó. Cuando los recursos se frenan producto de que la economía no crece, es una obligación cuidar el gasto público”.

Para cerrar, Gattoni, sentenció que “nuestro objetivo es gastar lo mejor que se pueda, es una obligación que tenemos en pos de continuar con las obras que hay en marcha”.