Tercera licitación para concluir el Gran Acueducto San Juan

El gobernador Sergio Uñac fue el encargado de dar a conocer en la mañana de este martes las propuestas económicas relacionada con el proyecto Acueducto Gran San Juan.

Cuatro empresas presentaron ofertas para la provisión de materiales necesarios para la ejecución de la obra que se licitará dentro de 45 días. Esta obra está planificada en función de la demanda futura de agua en la provincia.

“Esta acueducto Gran Tulum, que hoy es acueducto Gran San Juan, porque incluyó mucho mas de lo que estaba proyectado en su origen. Esta es la tercera licitación que hacemos al respecto. La primera fue de piezas especiales, fundamentalmente de acero inoxidables. La segunda, cañerías. Ahora con una inversión de 1300 millones de pesos completamos todos los materiales necesarios para el desarrollo de la obra”, comentó Uñac en el acto.

El primer mandatario provincial reflexionó sobre esta serie de obras públicas que su gestión está haciendo: “Nosotros no podemos pensar que la provincia no pueda crecer en cantidad de gente y actividades económicas si no brindamos servicios básicos esenciales. Gas natural, agua, energía eléctrica, obras de saneamiento. Venimos con un trabajo planificado”.