La Xbox One X llega en diciembre a la Argentina y ya tiene precio

Microsoft confirmó la disponibilidad de la Xbox One X para la Argentina, que finalmente saldrá a la venta durante diciembre. La edición limitada estará disponible para preventa a un valor de $17.999. En los Estados Unidos, el precio de la consola es de 500 dólares. Y llegará poco después de la PlayStation 4 Pro, que estará disponible este mes en la Argentina a $16.999.

La Xbox One X corre gracias a un procesador de ocho núcleos Jaguar modificados para trabajar a una frecuencia de 2,3 GHz. A eso se le suma una gráfica con una potencia de 6 TFLOPs, al mismo nivel que una Nvidia GTX 1070 y muy por encima de los 4 de la PS4 Pro y los 1,5 teraflops de la Xbox One S.

La consola de Microsoft es capaz de correr juegos 4K de forma nativa a 60 fps, con un sistema para mejorar la visualización en televisores 1080p. El sistema cuenta con refrigeración líquida.

La GPU está compuesta por 40 “unidades de computación personalizadas” trabajando a 1.172 MHz. La Xbox One X cuenta con 12 GB de RAM GDDR5 para un ancho de banda total de 326 GB/s.

Además, la Xbox One X es capaz de hacer correr los juegos y accesorios de la Xbox One original.

La nueva consola se lanza con la línea de juegos más grande en la historia de Xbox, con más de 70 títulos Xbox One X Enhanced en la primera semana y más de 50 disponibles en el día de lanzamiento, incluidos Forza Motorsport 7, Super Lucky’s Tale, Assassin’s Creed Origins, Middle-earth: Shadow of War y FIFA 18. La biblioteca de juegos de Xbox One consta de más de 1300 juegos y más de 220 títulos exclusivos.

