La Chiqui emocionó a Nico Vázquez hasta las lágrimas

La muerte súbita de Santiago Vázquez, hermano menor de Nico Vázquez, llenó de dolor al mundo del espectáculo. El joven estaba de vacaciones en Punta Cana cuando comenzó a sentirse mal y le comentó a un amigo que iría a acostarse para ver si mejoraba. Nunca despertó.

A pesar de la angustia y tristeza, Nicolás Vázquez decidió que la obra “El otro lado de la cama”, donde comparte elenco con Benjamín Rojas, Gimena Accardi y Sofía Pachano, debutara en Mar del Plata como tenía planeado desde hace meses. El cariño de la gente no faltó y sus fanáticos lo apoyaron en este difícil momento.

Mirtha Legrand, que está haciendo sus famosos almuerzos desde La Feliz. La diva asistió al teatro para ver el éxito del verano y se fundió en un fuerte abrazo con Nicolás, que lloró emocionado.

“La emoción de todos nosotros es porque trabajar en estas condiciones no es fácil. Yo he pasado por momentos muy difíciles en mi vida. Pero salir al escenario y ver a la gente, divertida, hacerlos pensar, sólo un genio puede hacerlo. Y vos, Nico, sos un genio. No dejo de pensar en la persona que se fue. Qué difícil es trabajar así. Realmente este aplauso del público es maravilloso”, dijo “La Chiqui” Legrand.

