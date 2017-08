Miss Bolivia contó por qué prefiere adoptar y no quedar embarazada

Miss Bolivia es una de las cantantes del momento. Hace poco causó furor en el programa de Mirtha Legrand, donde mostró que la ropa que eligió para la ocasión era de Once y La Salada. Con su forma de ser se ganó el corazón de la gente y se convirtió en una artista popular.

En diálogo con revista Pronto, Paz Ferreyra, como indica su partida de nacimiento, hizo una revelación que sorprendió a muchos. Contó por qué prefiere adoptar un hijo en vez de concebirlo. “Llevo una vida que no me permite tomarme un tiempo de plancha para el cuerpo. La ecuación mujer-madre no es justa, me parece que es algo muy pesado para nosotras y varias veces nos jugó en contra a la hora de pensar en la igualdad”.

Y siguió: “Pienso que ser madre es un deseo de devolverle al cosmos el amor que yo recibí de chica. Porque es obvio que no puedo dejar de pensar en el amor de mi madre y en el vínculo especial que construimos juntas. Yo hoy no tengo la necesidad biológica. Capaz el año que viene me ven con trillizos”.

Miss Bolivia también indicó cuándo podría comenzar con los trámites de adopción junto a su pareja, Emmanuel Taub: “Nos gustaría empezar el proceso el año próximo. Sabemos que es extenso y complejo, pero vamos a armarnos de paciencia. Durante la espera, la habitación funcionará como guardarropas”.