Sol Pérez admitió que fue ella la que rompió el auto

Sol Pérez habló con Intrusos de un polémico video en la que se la ve rompiendo un auto. Reconoció que es ella.

“¿Qué pasó? Nada, es un juego. No pasó nada”, dijo y agregó: “Es divertidísimo, van a ver”. Ante el pedido de más detalles, Sol siguió: “Es un juego, no puedo decir nada. Ya van a ver”. ¿Es Sol Pérez? El polémico video de una mujer rompiendo un auto

Luego bromeó: “me lo regaló mi ex y lo hice mier… No, en serio. No pasa nada. Hacen un lío de un video que no es tanto. Yo soy efervescente, pero de ahí a que agarre un palo, es muy fuerte”.

Al parecer, se trata de una estrategia de marketing para alguna marca.

Fuente: Rating Cero